Naomi Osaka vindt dat ze het zaterdag aan haar stand verplicht was om zich terug te knokken in de finale van de US Open. De Japanse leek tegen Victoria Azarenka af te stevenen op een razendsnelle nederlaag, maar dankzij een fraaie comeback eindigde ze alsnog met de titel in New York.

"Na de eerste set dacht ik bij mezelf: het zou wel gênant zijn als ik de finale binnen een uur verlies", zei de 22-jarige Osaka in het Arthur Ashe Stadium op de vraag wat haar inspireerde om terug in de wedstrijd te komen.

"Ik wil niet meer tegen jou spelen in finales, want dit was heel zwaar", zei ze daarna lachend in de richting van Azarenka, de voormalige nummer één van de wereld. "Toen ik nog jonger was keek ik altijd naar jou, dus het is voor mij geweldig dat ik nu tegen je kon spelen."

Osaka, de nummer negen van de wereld, maakte in de beginfase te veel fouten tegen Azarenka, die voor het eerst sinds 2013 in de finale van een Grand Slam-toernooi stond. Halverwege de tweede set kantelde de partij.

Naomi Osaka besloot na het matchpoint op de baan te gaan liggen. (Foto: Getty Images)

'Ging liggen om te zien wat topspelers zagen'

Na het matchpoint op 5-3 in de derde set bleef Osaka koel en besloot ze uitgestrekt op het hardcourt van het Arthur Ashe Stadium te gaan liggen, iets waar ze van tevoren al over na had gedacht.

"Ik dacht aan al die keren dat ik topspelers ter aarde zag storten en naar boven zag kijken", zei ze daar later op de persconferentie over. "Ik heb altijd willen zien wat zij zagen. Het was een geweldig moment."

Door haar zwaarbevochten overwinning op Azarenka is Osaka nog altijd ongeslagen in Grand Slam-finales, nadat ze in 2018 de US Open en in 2019 de Australian Open won. Ze stijgt maandag van de negende naar de derde plek op de wereldranglijst.

Azarenka verloor haar derde US Open-finale, maar tilde daar niet te zwaar aan en genoot er vooral van dat ze na jaren weer meedeed met de top. "Het waren drie geweldige weken", zei ze. "Ik heb lange tijd niet zo goed gepresteerd. Deze nederlaag verandert niet veel aan dat gevoel. Ik had natuurlijk graag willen winnen, maar het is wat het is. Ik ben trots op mezelf."