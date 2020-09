Naomi Osaka heeft zaterdag voor de tweede keer in haar loopbaan de US Open gewonnen. De Japanse was in een spannende finale in New York in drie sets te sterk voor Victoria Azarenka, die voor het eerst in zeven jaar in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi stond.

De finale in het Arthur Ashe Stadium leek niet lang te duren. De 22-jarige Osaka werd in de eerste set overklast door de negen jaar oudere Azarenka, maar knokte zich knap terug en trok na bijna twee uur aan het langste eind: 1-6, 6-3 en 6-3.

Door haar zwaarbevochten overwinning mag Osaka zich nu drievoudig Grand Slam-winnares noemen. De huidige nummer negen van de wereld won de US Open in 2018 voor de eerste keer en schreef begin 2019 de Australian Open op haar naam.

Osaka komt nu in een rijtje met Monica Seles, Virginia Wade, Lindsay Davenport en Jennifer Capriati, die ook allemaal hun eerste drie Grand Slam-finales in het enkelspel wonnen. Ze mag zich op basis van het aantal Grand Slam-titels bovendien de succesvolste Aziatische tennisser ooit noemen in het enkelspel (mannen en vrouwen).

Voor Azarenka (WTA-27) betekent het verlies dat ze op twee Grand Slam-titels blijft steken. Haar laatste eindzege op een van de vier grote toernooien dateert van 2013, toen de Belarussische de Australian Open voor de tweede keer op haar naam schreef. In 2012 en 2013 verloor Azarenka ook al de finale van de US Open.

De eindstrijd bij de mannen staat zondagavond op het programma en gaat tussen Dominic Thiem en Alexander Zverev. De Oostenrijker en de Duitser jagen op de eerste Grand Slam-titel uit hun loopbaan.

Naomi Osaka was dankzij een fraaie comeback te sterk voor Victoria Azarenka. (Foto: Getty Images)

Osaka begint desastreus aan derde Grand Slam-finale

Ondanks een lichte favorietenrol begon Osaka teleurstellend aan haar derde Grand Slam-finale. De Japanse maakte veel fouten en werd direct gebroken door de stugge Azarenka, die direct daarna het goede voorbeeld gaf met een love game.

Waar Osaka duidelijk in moest komen, had Azarenka niet beter aan de finale kunnen beginnen. De Belarussische was vrijwel foutloos, imponeerde met enkele winners en sloeg de eerste games al haar eerste services in.

De dominantie van Azarenka resulteerde op 1-3 in een nieuwe break en daarna ging het van kwaad tot erger voor Osaka. Ze werd op 1-5 voor de derde keer gebroken, waardoor Azarenka binnen 27 minuten de eerste set veiligstelde.

Naomi Osaka beleefde een desastreuze start van de US Open-finale. (Foto: Pro Shots)

Veerkracht bij Osaka in tweede set

Het tweede bedrijf leek een herhaling van zetten te worden. Osaka verloor wederom direct haar eerste servicegame, maar dit keer voorkwam ze dat Azarenka snel uitliep. De Japanse plaatste haar eerste break van de finale en won op 3-3 wederom de servicegame van Azarenka, die opeens een zeldzame reeks fouten noteerde.

Osaka groeide bovendien in de wedstrijd en had een beter antwoord op het spel van Azarenka. De Japanse maakte haar comeback in de wedstrijd compleet door op 5-3 opnieuw de servicegame van de de tweevoudig Australian Open-winnares te pakken en een derde set af te dwingen.

In die beslissende set was het wederom Osaka die de eerste klap uitdeelde. Door haar harde en zuivere slagen en de fouten bij Azarenka plaatste de Japanse op 2-1 een break. Osaka sloeg in haar eigen servicegame vervolgens drie breakpoints weg en deelde zo een mentale tik uit aan de voormalige nummer één van de wereld.

Azarenka leek desondanks toch nog terug in de wedstrijd te komen met een break op 2-4, maar ze verloor daarna direct weer haar eigen servicegame en zag Osaka uitlopen naar een 5-3-voorsprong. De Japanse bleef vervolgens koel en serveerde de wedstrijd uit, waardoor ze de derde Grand Slam-titel in haar nog prille loopbaan veroverde.