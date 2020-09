Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zaterdag voor het derde jaar op rij de US Open op haar naam geschreven. De Nederlandse was in de finale van het enkelspel te sterk voor de Japanse Yui Kamiji.

De partij in het Louis Armstrong Stadium duurde iets meer dan een uur: 6-3 en 6-3. De 23-jarige De Groot maakte weliswaar tien onnodige fouten meer dan Kamiji, maar sloeg ook een stuk meer winners (32 om 14) en benutte liefst acht breakpoints.

Het was voor De Groot pas haar derde wedstrijd in New York. De nummer één van de wereld verloor alleen in de halve finales een set tegen haar landgenote Marjolein Buis. In de eerste ronde, de kwartfinales, rekende ze af met de Britse Jordanne Whiley.

De Groot veroverde al de achtste Grand Slam-titel uit haar loopbaan. Naast haar drie eindzeges op de US Open schreef ze ook al eens de Australian Open (2018 en 2019), Roland Garros (2019) en Wimbledon (2017 en 2018) op haar naam.

De US Open zit er nog niet op voor De Groot, want ze staat samen met Buis in de finale van het dubbelspel. De Nederlandse rolstoeltennissters treffen het als tweede geplaatste duo Kamiji/Whiley in de eindstrijd.