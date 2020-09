Dominic Thiem en Alexander Zverev hopen zondagavond voor het eerst in hun loopbaan een Grand Slam-toernooi te winnen, maar de US Open-finale is op voorhand al historisch te noemen. Voor het eerst sinds 2016 staan er twee spelers in een Grand Slam-finale die niet tot 'De Grote Drie' behoren.

De laatste keer dat een van de vier grote toernooien werd gewonnen door iemand anders dan Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic, was vier jaar geleden. Stan Wawrinka schreef in 2016 de US Open op zijn naam door Djokovic te verslaan. Enkele maanden eerder ontbraken 'De Grote Drie' al in de Wimbledon-finale, die tussen Andy Murray en Milos Raonic ging.

Federer (blessure) en titelverdediger Nadal (vanwege coronapandemie) besloten dit jaar niet mee te doen aan de US Open, terwijl titelfavoriet Djokovic in de achtste finales werd gediskwalificeerd toen hij een bal tegen een lijnrechter sloeg.

Met een verrassende finale tussen Thiem en Zverev staat ook al vast dat er voor het eerst een Grand Slam-toernooi wordt gewonnen door iemand die in de jaren negentig is geboren. Zverev kan met zijn 23 jaar en 146 dagen de jongste winnaar worden sinds Juan Martín del Potro, die in 2009 op twintigjarige leeftijd de US Open-titel veroverde.

De eindstrijd van dit jaar op Flushing Meadows is sowieso al de 'jongste finale' in ruim acht jaar. Thiem (27) en Zverev zijn samen 50 jaar en 156 dagen, net wat ouder dan Djokovic en Nadal waren toen ze in 2012 tegenover elkaar stonden in de Australian Open-finale (50 jaar en 127 dagen).

Dominic Thiem staat voor de vierde keer in een Grand Slam-finale. (Foto: Pro Shots)

Thiem verloor al drie Grand Slam-finales

Thiem begint de US Open-finale als lichte favoriet, mede doordat de nummer drie van de wereld al weet al hoe het is om een Grand Slam-finale te spelen. Hij ging in 2018 en 2019 in de eindstrijd van Roland Garros ten onder tegen Rafael Nadal en eerder dit jaar moest hij op de Australian Open buigen voor Djokovic.

Als Thiem zondag ook in Zverev zijn meerdere moet erkennen, schaart hij zich in een rijtje met Ivan Lendl en Andy Murray, die ook hun eerste vier Grand Slam-finales verloren. Voor de inmiddels zestigjarige Amerikaan en de 33-jarige Schot was het bij hun vijfde eindstrijd wel raak.

De mondiale nummer zeven Zverev, die tot dit jaar nooit verder kwam dan de kwartfinales van een Grand Slam, kan na Michael Stich en Boris Becker de derde Duitser worden die een van de vier grote toernooien wint in het Open Era. Zesvoudig Grand Slam-winnaar Becker was in 1996 (Australian Open) de laatste.

De finale tussen Thiem en Zverev begint zondag om 22.00 uur in het Arthur Ashe Stadium in New York. De Oostenrijker en de Duitser kwamen elkaar negen keer eerder tegen op de ATP Tour; Thiem trok zeven keer aan het langste eind en Zverev zegevierde twee keer.