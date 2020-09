Dominic Thiem en Alexander Zverev krijgen zondag de kans op hun eerste Grand Slam-titel. Beide tennissers bereikten in de nacht van vrijdag op zaterdag de finale van de US Open.

Voor de als tweede geplaatste Thiem wordt het zijn vierde Grand Slam-finale. In 2018 en 2019 greep hij naast de titel op Roland Garros en begin dit jaar stapte hij ook in de eindstrijd van de Australian Open als verliezer van de baan.

"Het is sinds een paar jaar mijn grootste doel en mijn ultieme droom om een Grand Slam-toernooi te winnen", zei Thiem na zijn overwinning in drie sets op Daniil Medvdev, de verliezend finalist van vorig jaar.

"Vooral sinds in twee jaar geleden voor het eerst in de finale van Roland Garros stond, besef ik dat ik het echt in me heb. Ik hoop dat ik er dit keer echt in slaag om mijn doel te bereiken."

Begin dit jaar was Thiem al dichtbij, toen hij op de Australian Open in een vijfsetter van Novak Djokovic verloor. "Het was moeilijk om die nederlaag te accepteren. Ik ben blij dat ik nu vrij snel weer een nieuwe kans krijg."

Alexander Zverev staat voor het eerst in zijn loopbaan in een Grand Slam-finale. (Foto: Pro Shots)

Blik op scorebord hielp Zverev

Voor tegenstander Zverev wordt het zijn debuut in een Grand Slam-finale. De 23-jarige Duitser stond in de halve finales met 2-0 achter in sets tegen Pablo Carreño Busta, maar zijn droom om de eindstrijd te bereiken gaf hem hoop.

"Ik keek naar het scorebord na de eerste twee sets en realiseerde me dat ik met 2-0 achter stond in een halve finale waarin ik op papier favoriet was", aldus Zverev.

"Ik zei tegen mezelf: 'Nu ga je er iedere set voor vechten en dan zie je maar hoe ver je komt.' Die instelling heeft uiteindelijk goed uitgepakt. Ik moest heel diep gaan, maar ik mag trots zijn."

De finale tussen Thiem en Zverev in New York begint zondag rond 22.00 uur. Op zaterdag is eerst de eindstrijd bij de vrouwen, waarin Naomi Osaka en Victoria Azarenka om de titel strijden.