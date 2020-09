Victoria Azarenka hoopt zaterdag haar uitstekende vorm in New York te bekronen door ten koste van Naomi Osaka de US Open op haar naam te schrijven. Als de Belarussische daarin slaagt, wordt ze de vierde tennisster ooit in het enkelspel die als moeder een Grand Slam-toernooi wint.

De 31-jarige Azarenka, die eind 2016 beviel van een zoon, hoopt in een rijtje te komen met Evonne Goolagong, Margaret Court en Kim Clijsters. Serena Williams haalde na haar zwangerschap zelfs nog vier Grand Slam-finales (Wimbledon én US Open in 2018 en 2019), maar ging in de eindstrijd telkens ten onder.

Het is voor Azarenka de eerste keer in zeven jaar dat ze in de finale van een van de vier grote toernooien staat en ook haar laatste Grand Slam-titel dateert van 2013, toen ze de Australian Open won. Als Azarenka zaterdag Osaka verslaat, heeft er 7 jaar en 230 dagen tussen die eindzege in Melbourne en de US Open-titel gezeten.

Het 'record' in de Open Era (vanaf mei 1968) is nu nog in handen van Virginia Wade. De Britse schreef in 1972 de Australian Open op haar naam en boekte pas 5 jaar en 180 dagen later nieuw succes op een Grand Slam door Wimbledon te winnen. Wade versloeg in 1977 de Nederlandse Betty Stöve in de finale.

Azarenka kan sowieso al terugkijken op een sterk toernooi, want ze was niet eens geplaatst voor de US Open. Slechts vijf vrouwen slaagden er in het verleden in om met een ongeplaatste status een Grand Slam te winnen in het enkelspel: Chris O'Neil (Australian Open 1978), Serena Williams (Australian Open 2007), Clijsters (US Open 2009), Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017) en Sloane Stephens (US Open 2017).

Victoria Azarenka kon haar emoties niet bedwingen na haar zege op Serena Williams in de halve finales van de US Open. (Foto: Pro Shots)

Osaka nog ongeslagen in Grand Slam-finales

Met Osaka treft Azarenka wel een geduchte en ondanks haar leeftijd ervaren tegenstander. De 22-jarige Japanse schreef de US Open in 2018 al op haar naam door Serena Williams in een controversiële finale te verslaan en won enkele maanden later ook de Australian Open, waardoor ze nog ongeslagen is in Grand Slam-finales.

Slechts vier vrouwen wonnen in het verleden hun eerste drie Grand Slam-finales: Monica Seles, Virginia Wade, Lindsay Davenport en Jennifer Capriati. De nu 46-jarige Seles won tussen 1990 en 1992 zelfs haar eerste zes Grand Slam-finales.

De laatste vrouw die voor haar 23e levensjaar een tweede US Open-titel op haar palmares bijschreef, was Serena Williams in 2002. De 38-jarige Amerikaanse is op dit moment ook nog de enige vrouw die minstens drie verschillende Grand Slam-winnaressen in de finale wist te verslaan; Osaka voegt zich bij Williams als ze van Azarenka wint.

De eindstrijd tussen de tweevoudig Grand Slam-winnaressen begint zaterdag om 22.00 uur in het Arthur Ashe Stadium. Osaka en Azarenka stonden in het verleden al drie keer tegenover elkaar; Azarenka won de eerste krachtmeting in 2016 en Osaka zegevierde tijdens de laatste twee ontmoetingen in 2018 en 2019.

Alle statistieken in het artikel zijn gebaseerd op resultaten die zijn geboekt in het Open Era, sinds mei 1968.

Laatste tien winnaressen US Open 2019 - Bianca Andreescu (Can)

2018 - Naomi Osaka (Jap)

2017 - Sloane Stephens (VS)

2016 - Angelique Kerber (Dui)

2015 - Flavia Pennetta (Ita)

2014 - Serena Williams (VS)

2013 - Serena Williams (VS)

2012 - Serena Williams (VS)

2011 - Samantha Stosur (Aus)

2010 - Kim Clijsters (Bel)

Naomi Osaka kan haar derde Grand Slam-titel veroveren. (Foto: Pro Shots)