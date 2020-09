Wesley Koolhof kijkt met een voldaan gevoel terug op de US Open. De 31-jarige Gelderlander haalde samen met de Kroaat Nikola Mektic de finale, maar verloor die donderdag in twee sets van het Kroatisch/Braziliaanse koppel Mate Pavic/Bruno Soares: 5-7 en 3-6.

"Ik was direct na de finale behoorlijk pissed over mijn niveau. We wilden graag de weken in New York (het Masters 1000-toernooi van Cincinnati werd ook in New York gespeeld, red.) belonen en een zo goed mogelijk niveau halen", zei Koolhof vrijdag tegen De Telegraaf.

"Dat lukte mij vandaag niet. Maar nadat ik veel positieve appjes had gelezen, kreeg ik al een veel beter gevoel. Mensen schreven dingen als: 'Je kan alleen finales verliezen als je erin staat.' En dat is waar. Het waren geweldige weken. Ik kan toch zeggen dat ik in de finale van een Grand Slam-toernooi heb gestaan."

De als achtste geplaatste Koolhof en Mektic deden niet heel veel onder voor de ongeplaatste Pavic en Soares. Een break aan het einde van de eerste set (bij 5-6) en eentje halverwege de tweede set (bij 2-3) zorgden voor de beslissing in de partij die anderhalf uur duurde.

'Trots op dat we zo goed zijn begonnen'

Koolhof was de vijfde Nederlander in de mannendubbelfinale van de US Open. Jean-Julien Rojer (in 2017 samen met de Roemeen Horia Tecau), Jacco Eltingh en Paul Haarhuis (in 1994) en Tom Okker (in 1976 samen met de Amerikaan Marty Riessen) wonnen eerder wel de eindstrijd op Flushing Meadows.

"Ik ben er trots op dat we na vijf maanden zonder wedstrijden vanwege de coronacrisis zo goed zijn begonnen. We hebben in Noord-Amerika de meeste wedstrijden gewonnen van alle dubbelaars (zeven, red.)", aldus Koolhof, die pas sinds dit jaar een duo vormt met Mektic.

"Het was wel interessant om te zien wie er na vijf maanden gelijk konden presteren en wie niet. Iedereen probeert zo goed mogelijk uit zo'n break te komen natuurlijk. Voor de rest van het seizoen is het ook een beetje afwachten wat er doorgaat. Maar het uiteindelijke doel is de ATP-finals in Londen."