Victoria Azarenka hoopt dat ze met haar finaleplaats op de US Open vrouwen over de hele wereld heeft geïnspireerd. De 31-jarige Belarussische, die eind 2016 moeder werd, versloeg donderdagavond Serena Williams en staat voor het eerst sinds 2013 in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi.

"Hopelijk is dit voor vrouwen een reden om hun dromen na te jagen", zei een trotse Azarenka op haar persconferentie in New York. "Dat doe ik ook. Ik ben een ouder en dat is het belangrijkste in het leven, maar ik ben ook een tennisster en een vechter op de baan. Op die manier wil ik mijn kind inspireren."

Het was de eerste keer in jaren dat Azarenka een halvefinaleduel op een Grand Slam-toernooi speelde. De huidige nummer 27 van de wereld nestelde zich in het begin van het vorige decennium in de top door twee keer de Australian Open te winnen (2012 en 2013) en de finale van de US Open te bereiken, maar daarna bleef het lang stil.

Eind 2016 stopte Azarenka tijdelijk met tennis vanwege haar zwangerschap, maar ze maakte in juni 2017 haar rentree in het WTA-circuit. Na enkele anonieme jaren veroverde ze vorige maand op het toernooi van Cincinnati haar eerste titel sinds 2016, wat een opmaat bleek voor een succesvolle US Open.

"Hopelijk weten vrouwen over de hele wereld nu dat ze van alles kunnen bereiken", aldus Azarenka. "Er is niks zwaarder dan moeder zijn, maar als je de balans in je leven kunt vinden, kun je een hoop bereiken. Ik ben heel dankbaar voor deze kans."

Victoria Azarenka was in drie sets te sterk voor Serena Williams. (Foto: Pro Shots)

'Mijn ego is nu wat minder groot'

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Azarenka zou afrekenen met Williams, want de 23-voudig Grand Slam-winnares gunde de Belarussische slechts één game in de eerste set. Azarenka knokte zich echter knap terug en dwong een derde set af, waarna ze bij 5-3 mocht serveren voor de wedstrijd.

"Op dat moment wist ik dat het nog niet voorbij was, want ik heb eerder in die situatie gezeten", zei Azarenka, doelend op haar nederlaag tegen Williams in de US Open-finale van 2012. Ze leidde toen ook met 5-3 in de beslissende set, maar ging alsnog ten onder.

"Voor de wedstrijd zei ik al dat het pas voorbij is als het écht klaar is. In 2012 was ik nog jong en was mijn ego te groot. Nu is mijn ego wat kleiner en zitten de resultaten mee. Om de finale te bereiken moet je de beste spelers verslaan en vandaag was zo'n dag."

Om haar derde Grand Slam-titel te veroveren moet Azarenka zaterdagavond in de finale Naomi Osaka zien te verslaan. De Japanse, die de US Open in 2018 won, rekende in de halve eindstrijd af met de Amerikaanse Jennifer Brady.

Victoria Azarenka was dolgelukkig na haar zege op Williams. (Foto: Pro Shots)