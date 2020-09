Victoria Azarenka heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) de finale van de US Open bereikt. De Belarussische verraste Serena Williams en treft in de eindstrijd Naomi Osaka, die afrekende met Jennifer Brady.

Azarenka versloeg de 38-jarige Williams met 1-6, 6-3 en 6-3 en staat voor de derde keer in de finale in New York. In 2012 en 2013 greep de huidige nummer 27 van de wereld net naast de titel. Beide keren verloor ze van uitgerekend Williams.

De 31-jarige Azarenka kan op Flushing Meadows de derde Grand Slam-titel in haar carrière veroveren. In 2012 en 2013 schreef de voormalige nummer één van de wereld de Australian Open op haar naam.

Het is voor Azarenka haar eerste Grand Slam-finale in zeven jaar. In 2016 besloot ze wegens zwangerschap tijdelijk te stoppen met tennis, maar een jaar later keerde ze terug op de baan. De afgelopen jaren kwam Azarenka op Grand Slam-toernooien niet verder dan de derde ronde.

Williams stond de afgelopen twee jaar in de finale van de US Open. Ze verloor toen van achtereenvolgens Osaka en Bianca Andreescu, die zich afmeldde voor het Grand Slam-toernooi vanwege de coronamaatregelen in New York en de verwachting dat ze niet fit genoeg zou zijn.

Door het mislopen van de finale slaagt Williams er weer niet in om haar 24e Grand Slam-titel te veroveren. Daarmee zou ze het record van de Australische Margaret Court evenaren. Williams krijgt later deze maand op Roland Garros een nieuwe kans.

Serena Williams moest haar meerdere erkennen in Victoria Azarenka. (Foto: Pro Shots)

Osaka rekent af met verrassende Brady

In de finale neemt Azarenka het op tegen Osaka. De 22-jarige Japanse zette Brady met 7-6 (1), 3-6 en 6-3 opzij in een wedstrijd die ruim twee uur duurde en maakte zo een einde aan het verrassend goede toernooi van de Amerikaanse.

Tot deze editie van de US Open was de 25-jarige Brady op een Grand Slam-toernooi nooit verder gekomen dan de achtste finales. In New York verloor ze op weg naar haar duel met Osaka in de halve eindstrijd geen enkele set.

Osaka kan in New York haar derde Grand Slam-titel pakken. Na haar titel op de US Open van 2018 triomfeerde de mondiale nummer negen een jaar later ook op de Australian Open.

De finale tussen Azarenka en Osaka begint zaterdagavond rond 22.00 uur (Nederlandse tijd). De halve finales bij de mannen staan vrijdagavond op het programma.