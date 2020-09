Wesley Koolhof is er op de US Open niet in geslaagd om de titel in het mannendubbelspel te veroveren. De Nederlander verloor donderdag de finale aan de zijde van de Kroaat Nikola Mektic.

Koolhof en Mektic gingen in twee sets onderuit tegen de Kroaat Mate Pavic en de Braziliaan Bruno Soares: 5-7 en 3-6. Het als achtste geplaatste duo stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam-toernooi.

In de eerste set hielden de twee koppels lange tijd gelijke tred. Koolhof en Mektic kregen in de zesde game wel een breakpoint tegen, maar werkten dat weg. In de twaalfde game leverden ze alsnog hun service en daarmee de set in.

De Nederlander en de Kroaat werden in de zesde game van het tweede bedrijf opnieuw gebroken en die achterstand wisten ze niet meer weg te werken. Pavic en Soares serveerden de set probleemloos uit en beslisten de partij na anderhalf uur op hun eerste matchpoint.

Mate Pavic en Bruno Soares veroverden voor het eerst samen een Grand Slam-titel. (Foto: Getty Images)

Vier Nederlanders wonnen dubbelspel US Open wel

Koolhof was de vijfde Nederlander die in de mannendubbelfinale van de US Open stond. Drie jaar geleden was Jean-Julien Rojer samen met de Roemeen Horia Tecau wel de sterkste in New York. In 1976 was Tom Okker aan de zijde van de Amerikaan Marty Riessen de eerste Nederlandse winnaar en in 1994 triomfeerden Jacco Eltingh en Paul Haarhuis.

Voor Soares is het de tweede keer dat hij het dubbelspel op de US Open wint. Vier jaar geleden schreef hij het Grand Slam-toernooi samen met de Brit Jamie Murray op zijn naam. Dat duo won eerder dat jaar ook de Australian Open.

Pavic heeft nu twee Grand Slam-titels in het dubbelspel op zijn erelijst staan. De voormalige nummer één van de wereld in het dubbelspel zegevierde twee jaar geleden samen met de Oostenrijker Oliver Marach op de Australian Open.