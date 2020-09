Serena Williams heeft woensdagavond een ode gebracht aan tennissende moeders. De Amerikaanse, die in 2017 zelf een kind kreeg, was zwaar onder de indruk van de manier waarop Tsvetana Pironkova tegen haar speelde in de kwartfinales van de US Open.

De 32-jarige Pironkova werd in 2018 moeder en speelde in New York haar eerste toernooi in ruim drie jaar tijd. De Bulgaarse stootte tegen alle verwachtingen in door tot de kwartfinales en was tegen Williams heel dicht bij een nieuwe stunt, maar de zes jaar oudere Amerikaanse trok in drie sets aan het langste eind.

"Haar optreden laat zien hoe sterk tennissende moeders zijn", zei Williams na haar zwaarbevochten overwinning. "Als je een kind ter wereld kan brengen, dan kan je alles aan. Dat zag je dit keer bij Tsvetana. Ze speelde echt ongelooflijk. Ik kon nauwelijks een wedstrijd winnen nadat ik mijn rentree had gemaakt."

Williams beviel begin september 2017 van haar dochter Alexis Olympia en slaagde er daarna in terug te keren aan de tennistop. Ze bereikte na haar rentree onder meer vier Grand Slam-finales (twee keer Wimbledon en twee keer US Open) en is nu de nummer acht van de wereld.

Het hoogtepunt in de loopbaan van Pironkova dateert van 2010, toen ze de halve finales van Wimbledon haalde. De US Open-verrassing pakte in 2014 in Sydney haar eerste en tot dusver enige titel op de WTA Tour.

Serena Williams bereikte ten koste van Tsvetana Pironkova de halve finales van de US Open. (Foto: Pro Shots)

'Je speelt een wedstrijd en daarna ga je luiers verschonen'

Voor Williams staat in de halve finales opnieuw een duel met een moeder op het programma, want ze neemt het op tegen Victoria Azarenka. De nummer 27 van de wereld uit Belarus beviel in 2016 van een zoon en won in augustus op het toernooi van Cincinnati haar eerste WTA-toernooi sinds haar bevalling.

"Ik word op dit moment heel erg geïnspireerd door moeders", aldus zesvoudig US Open-kampioene Williams. "Want hoe doe je het? Je speelt een wedstrijd en gaat dan naar huis om luiers te verschonen. Het is een surrealistisch dubbelleven."

"Als moeder heb je al zo veel overwonnen. En leeftijd is ook maar een getal. Het gaat om je mentale gesteldheid en of je fysiek in staat bent om bij te blijven. Als je je leeftijd alleen als een nummer ziet, dan is dat ook zo."

Williams is zelf ondertussen nog maar twee zeges verwijderd van een historische 24e Grand Slam-titel, waarmee ze recordhouder Margaret Court zou evenaren. Haar halve finale tegen Azarenka staat donderdagavond op het programma.