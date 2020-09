Serena Williams heeft woensdag op moeizame wijze de halve finales van de US Open bereikt. De zesvoudig winnares van het Grand Slam-toernooi in New York worstelde zich in drie sets langs de ongeplaatste Tsvetana Pironkova: 4-6, 6-3, 6-2. Bij de mannen voegden Dominic Thiem en Daniil Medvedev zich bij de laatste vier.

Pironkova liet Williams in de eerste set geen moment in haar spel komen en brak de Amerikaanse al in haar derde servicebeurt. De Bulgaarse maakte in het vervolg geen fout en sleepte de eerste set in de wacht met 6-4.

In de tweede set ontspon zich een ware thriller, waarin Williams en Pironkova lange rally's uitvochten en Williams al haar eerste service verloor. De 38-jarige Amerikaanse brak Pironkova direct terug en trok de set vervolgens naar zich toe. Na de 6-3 in de tweede set was het verzet van Pironkova in de derde en beslissende set gebroken: 6-2.

Door de zege is Williams een stap dichter bij het recordaantal Grand Slam-titels. De nummer acht van de wereld heeft 23 Grand Slam-titels op zak, 1 minder dan de Australische recordhouder Margaret Court.

De Amerikaanse verloor haar laatste vier Grand Slam-finales, waaronder die bij de laatste twee edities van de US Open. De laatste titel van Williams op een van de vier grote toernooien dateert van 2017 (Australian Open).

Serena Williams schreeuwt het uit na haar zwaarbevochten zege op Tsvetana Pironkova. (Foto: Pro Shots)

Pironkova was revelatie op US Open

Voor Pironkova komt er na vijf rondes een einde aan haar sprookje op de US Open. De 32-jarige Bulgaarse, die vanwege een zwangerschap in 2017 haar laatste tenniswedstrijd speelde, rekende tijdens het Grand Slam-toernooi in New York al af met de als tiende geplaatste Garbiñe Muguruza en Donna Vekic, de nummer 24 van de wereld.

Williams neemt het in de halve finales op tegen Victoria Azarenka, die de Belgische Elise Mertens slechts één game gunde: 6-1 en 6-0. Eerder verzekerden Naomi Osaka en Jennifer Brady, de nummer 28 van de plaatsingslijst, zich van een plek bij de laatste vier bij de US Open. De finale is zaterdag.

Daniil Medvedev rekende in de kwartfinales af met Andrey Rublev. (Foto: Pro Shots)

Thiem en Medvedev naar halve finales bij de mannen

Bij de mannen bereikte Thiem kinderlijk eenvoudig de halve finales. De nummer drie van de wereld had iets meer dan twee uur nodig om de talentvolle Australiër Alex de Minaur te verslaan: 6-1, 6-2 en 6-4. Thiem verloor tijdens deze US Open nog maar één set.

Voor een plek in de finale wacht de Oostenrijker een krachtmeting met Daniil Medvedev. De als derde geplaatste Rus was in drie sets te sterk voor zijn landgenoot Andrey Rublev, de mondiale nummer veertien: 7-6 (6), 6-3, 7-6 (5).

Door de diskwalificatie van Novak Djokovic, die een bal tegen het gezicht van een lijnrechter sloeg, gelden Thiem en Medvedev als de favorieten voor de eindzege. Beiden wonnen nog nooit een Grand Slam-toernooi.

De andere halve finale bij de mannen gaat tussen Pablo Carreño Busta en Alexander Zverev. De finale wordt zondag achter gesloten deuren gespeeld op Flushing Meadows in New York.