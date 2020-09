Naomi Osaka bereikte woensdag de halve finales van de US Open, maar het bijzonderste moment beleefde ze ná haar partij. De nummer vier van de wereld werd in een video door twee families van neergeschoten zwarte Amerikanen bedankt voor het eerbetoon dat ze aan de slachtoffers brengt.

Osaka spreekt zich al langer fel uit in het debat rond politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De Japanse, opgegroeid in de Verenigde Staten, trok zich recent een dag terug bij het WTA-toernooi van Cincinnati en verschijnt bij de US Open telkens met een mondkapje op de baan met daarop de naam van een van de slachtoffers. Woensdag was dat de naam van George Floyd.

Familieleden van Ahmaud Arbery en Trayvon Martin, twee van de slachtoffers, spraken haar woensdag na haar zege in de kwartfinales toe in een videoboodschap. Ze zeiden Osaka's acties te waarderen en er kracht uit te halen.

"Ik moest heel hard mijn best doen om niet te gaan huilen", aldus Osaka over het moment dat ze de video te zien kreeg. "Het is heel onwerkelijk en ontroerend dat ze geraakt zijn door wat ik doe, terwijl het voor mij slechts een kleine moeite is. Het maakt me heel emotioneel", zei ze.

"Ik ben dankbaar en nederig. Dit betekent veel voor me. Ze zijn sterke mensen. Ik weet niet wat ik in hun positie zou doen. Ik weet dat ik hun pijn niet kan wegnemen, maar hoop dat ik ze kan helpen met alles wat ze nodig hebben."

De 22-jarige Osaka staat voor de derde keer in haar loopbaan in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Bij de vorige twee keer, op de US Open van 2018 en de Australian Open van 2019, veroverde ze uiteindelijk de titel.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het moment waarop Naomi Osaka de videoboodschap te zien krijgt.