Naomi Osaka en Alexander Zverev hebben de halve eindstrijd van de US Open bereikt. Osaka was te sterk voor de Amerikaanse Shelby Rogers, terwijl Zverev afrekende met de Kroaat Borna Coric. In het dubbelspel plaatste Wesley Koolhof zich voor de finale.

De als vierde geplaatste Osaka had niet al te veel moeite met Rogers. Het werd 6-3 en 6-4 tegen de nummer 93 van de wereldranglijst, die de vorige drie onderlinge ontmoetingen nog had gewonnen.

Het is voor de 22-jarige Japanse de derde keer dat ze in de halve finales van een Grand Slam-toernooi staat. Bij de eerste twee keer, de US Open van 2018 en de Australian Open van 2019, ging ze met de titel aan de haal.

In de strijd om een nieuw finaleticket staat Osaka tegenover Jennifer Brady, die voor het eerst in haar loopbaan tot de laatste vier op een Grand Slam behoort. De 25-jarige Amerikaanse rekende in de kwartfinales af met Yulia Putintseva uit Kazachstan: 6-3 en 6-2.

De laatste twee halvefinalisten komen uit de kwartfinalepartijen Serena Williams-Tsvetana Pironkova en Elise Mertens-Victoria Azarenka. Williams gaat voor haar 24e Grand Slam-titel, waarmee ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren.

Jennifer Brady klopte Yulia Putintseva in de kwartfinales. (Foto: Pro Shots)

Zverev in voetsporen Becker en Stich

Bij de mannen was de als vijfde geplaatste Zverev in vier sets te sterk voor Coric, de mondiale nummer 32: 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1) en 6-3. De 23-jarige Duitser treedt met de halvefinaleplek in de voetsporen van zijn landgenoten Boris Becker en Michael Stich.

Coric leek op weg naar de overwinning toen hij in de tweede set een break voorsprong nam, maar Zverev herpakte zich en bracht de stand in evenwicht. Nadat hij ook de tweede tiebreak had gewonnen, was één break in de vierde set genoeg.

Het is de eerste keer dat Zverev zich bij de laatste vier op de US Open schaart. Hij kwam in New York nooit verder dan de vierde ronde. Eerder dit jaar haalde hij op de Australian Open voor het eerst in zijn carrière de halve finales van een Grand Slam.

Bij de laatste vier op Flushing Meadows staat Zverev tegenover de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die de Canadees Denis Shapovalov in een partij van ruim vier uur de baas was. Het werd 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6 en 6-3.

Ongeloof bij Alexander Zverev na het bereiken van de halve eindstrijd. (Foto: Pro Shots)

Koolhof naar dubbelfinale, Rojer redt het niet

In het dubbelspel was Wesley Koolhof in de halve finales samen met de Kroaat Nikola Mektic te sterk voor de Amerikaans-Britse combinatie Rajeev Ram/Joe Salisbury: 7-6 (3) en 6-4.

In de eindstrijd wacht Koolhof een ontmoeting met Mate Pavic uit Kroatië en Bruno Soares uit Brazilië. Dat koppel hield Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau uit de finale: 6-4 en 7-5.