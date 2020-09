Ashleigh Barty zal na de US Open ook ontbreken op Roland Garros. De nummer één van de wereld ziet het gezien de omstandigheden niet zitten om af te reizen naar Parijs, waar ze titelverdediger is.

De 24-jarige Barty liet de US Open al voorbijgaan uit angst voor het coronavirus en zal om deels dezelfde reden ook niet aanwezig zijn op Roland Garros. Ze zet een punt achter haar seizoen.

"Er zijn twee redenen. Ik wil geen risico nemen met COVID-19 en mijn voorbereiding was niet ideaal, want ik heb niet met mijn coach kunnen werken vanwege de gesloten grenzen in Australië", schrijft Barty dinsdag op Instagram.

"Het was een moeilijke keuze, maar ik zal dit jaar niet meer in Europa spelen. Vorig jaar was Roland Garros het mooiste toernooi uit mijn carrière, dus ik ben niet over één nacht ijs gegaan."

Barty pakte vorig jaar op het gravel van Parijs haar eerste Grand Slam-titel. Ze rekende toen in de finale af met Markéta Vondrousová uit Tsjechië. De editie van dit jaar begint op 21 september.

Ashleigh Barty was vorig jaar de beste op Roland Garros. (Foto: Pro Shots)