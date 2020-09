Serena Williams heeft maandag voor de zeventiende keer in haar loopbaan de kwartfinales van de US Open bereikt. De Amerikaanse was in New York met veel moeite te sterk voor Maria Sakkari, de nummer 22 van de wereld. De als tweede geplaatste Sofia Kenin redde het niet. Bij de mannen schaarden Dominic Thiem en Daniil Medvedev zich onder de laatste acht.

Williams en Sakkari kwamen elkaar eind augustus ook al tegen in de achtste finales van het Western & Southern Open (WTA Cincinnati) en toen zegevierde de Griekse verrassend. Ze slaagde er maandag opnieuw in om Williams aan het wankelen te brengen, maar dit keer was het niet genoeg: 6-3, 6-7 (6) en 6-3.

Door haar zwaarbevochten overwinning is de 38-jarige Williams weer een stap dichter bij de evenaring van het recordaantal Grand Slam-titels. De nummer acht van de wereld staat nog altijd op 23 eindzeges, 1 minder dan de Australische legende Margaret Court.

In de afgelopen jaren was Williams al heel dicht bij die 24e titel, maar ze wist haar laatste vier Grand Slam-finales (Wimbledon en US Open in 2018 en 2019) niet te winnen. De laatste titel van Williams op een van de vier grote toernooien dateert van 2017 (Australian Open).

Voor een plek in de halve eindstrijd van de US Open neemt ze het op tegen de Bulgaarse Tsvetana Pironkova, die met 6-4, 6-7 (5) en 6-3 te sterk voor de Française Alizé Cornet. Williams kan de US Open voor de zevende keer winnen, na eerder succes in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014.

Voor haar landgenote Kenin (WTA-4) is de eindzege niet meer mogelijk. De Australian Open-winnares ging ten onder tegen de Belgische Elise Mertens: 6-3 en 6-3. Ook de als twintigste geplaatste Karolína Muchová verloor. Victoria Azarenka was haar met 5-7, 6-1 en 6-4 de baas.

Serena Williams krijgt de felicitaties van Maria Sakkari. (Foto: Pro Shots)

Thiem en Medvedev probleemloos verder

Bij de mannen had Thiem één set moeite met de twintigjarige Canadees Félix Auger-Aliassime: 7-6 (4), 6-1 en 6-1. De Oostenrijker besliste de partij na iets meer dan twee uur op zijn eerste matchpoint. Auger-Aliassime maakte maar liefst 51 onnodige fouten.

Met zijn plek in de kwartfinales evenaart Thiem zijn beste resultaat op de US Open, nadat hij in 2018 ook de laatste acht bereikte. De nummer drie van de wereld jaagt op Flushing Meadows op zijn eerste Grand Slam-titel, nadat hij begin dit jaar de finale van de Australian Open verloor en ook al tweemaal de eindstrijd van Roland Garros haalde.

Thiem, die door de diskwalificatie van Novak Djokovic de hoogst genoteerde speler is in New York, stuit in zijn volgende partij op Alex de Minaur. De Australiër versloeg de Canadees Vasek Pospisil zonder setverlies: 7-6 (6), 6-3 en 6-2.

Medvedev was een maatje te groot voor de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-4, 6-1 en 6-0. De Russische finalist van vorig jaar stuit nu op zijn als tiende ingeschaalde landgenoot Alexander Rublev, die Matteo Berrettini met 4-6, 6-3, 6-3 en 6-3 versloeg.

Dominic Thiem had één set moeite met Félix Auger-Aliassime. (Foto: Pro Shots)