Novak Djokovic is in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) diep door het stof gegaan voor de bizarre actie die hem diskwalificatie opleverde op de US Open.

Djokovic kwam in zijn achtstefinalepartij tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta met 6-5 achter en sloeg uit frustratie een bal weg, die hard tegen een lijnrechter aan kwam. De vrouw werd op haar keel geraakt, ging naar de grond en had veel pijn.

"Deze situatie maakt me heel verdrietig en leeg. Godzijdank voelt de lijnrechter zich goed. Het spijt me echt heel erg dat ik haar dit heb aangedaan. Dat was totaal verkeerd en echt niet mijn bedoeling", schrijft Djokovic op Instagram.

"Ik moet werken aan het omgaan met teleurstellingen en hier lering uit trekken. Niet alleen in mijn ontwikkeling als tennisser, maar ook als mens. Excuses aan iedereen."

Djokovic verliest alle rankingpunten die hij veroverde op de US Open en krijgt geen prijzengeld uitgekeerd. Het bedrag dat hij tot dusver had verdiend, moet hij als boete betalen. Ook krijgt hij nog een boete van de Amerikaanse tennisbond.

De Serviër is na Stefan Koubek (Roland Garros 2000), Jeff Tarango (Wimbledon 1995), Carsten Arriens (Roland Garros 1995) en John McEnroe (Australian Open 1990) de vijfde speler ooit die op een Grand Slam-toernooi is gediskwalificeerd.