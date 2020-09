Pablo Carreño Busta wist zondagavond niet wat hij meemaakte in zijn achtstefinaleduel met Novak Djokovic op de US Open. De nummer één van de wereld werd gediskwalificeerd omdat hij de bal tegen een lijnrechter sloeg, waardoor Carreño Busta zich bij de laatste acht voegde in New York.

De 33-jarige Djokovic ging in de fout in de eerste set, vlak nadat hij zijn eigen servicegame verloor en op een 5-6-achterstand kwam te staan. De Serviër, die op 5-4 al drie setpunten had laten liggen, sloeg de bal uit frustratie weg en raakte per ongeluk de lijnrechter op haar keel.

"Ik heb het moment zelf niet gezien", zei Carreño Busta op zijn persconferentie na de historische wedstrijd, die door het bizarre incident na een uur klaar was. "Ik was naar mijn coach aan het kijken en de break aan het vieren, toen ik de lijnrechter op de grond zag liggen. Ik was in shock."

Djokovic wist direct dat hij in de problemen zat en probeerde de officials op de baan te overtuigen om hem niet te diskwalificeren. "Toen ze aan het net aan het praten waren, was ik alleen maar gefocust op de wedstrijd voor het geval we verder moesten. Maar uiteindelijk kreeg ik een hand van Novak", blikte Carreño Busta terug.

'Ik denk niet dat iemand zoiets bewust zou doen'

In de regels van de Amerikaanse tennisbond staat duidelijk dat spelers gediskwalificeerd kunnen worden als ze zich roekeloos gedragen. Carreño Busta heeft dan ook begrip voor de diskwalificatie van Djokovic, maar neemt het ook op voor de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar.

"De regels zijn de regels en zo'n actie kan natuurlijk niet, maar ik denk niet dat hij het bewust deed. Niemand van ons zou zoiets bewust doen. Het was gewoon een stukje pech. De officials hebben het juiste gedaan, maar het is niet makkelijk om zo'n beslissing te nemen", aldus de 29-jarige Spanjaard.

Door de diskwalificatie van Djokovic staat Carreño Busta voor de tweede keer in zijn loopbaan in de kwartfinales van de US Open. De huidige nummer 27 van de wereld neemt het voor een plek in de halve finales op tegen de Canadees Denis Shapovalov.