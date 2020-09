Novak Djokovic is zondagavond gediskwalificeerd in de achtste finales van de US Open. De nummer één van de wereld en absolute titelfavoriet werd uit het toernooi gezet, omdat hij een bal tegen een lijnrechter had geslagen.

Het bizarre incident gebeurde in de eerste set bij een 6-5-stand in het voordeel van Pablo Carreño Busta, die net de servicegame van Djokovic had gewonnen. Terwijl de 33-jarige Serviër naar de kant liep, sloeg hij de bal uit frustratie weg en raakte hij de lijnrechter.

De vrouw in kwestie werd pijnlijk op haar keel geraakt en ging naar de grond. Djokovic, die de bal niet bijzonder hard wegsloeg, was geschokt toen hij zag dat de lijnrechter was geraakt. Hij liep naar haar toe om hulp te bieden, maar het kwaad was toen al geschied.

Officials kwamen de baan op om te overleggen over een gepaste straf voor Djokovic. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar leek de umpire herhaaldelijk te vragen om hem niet te diskwalificeren, maar zijn smeekbede sorteerde geen effect. In de regels staat dat spelers een reglementaire nederlaag opgelegd kunnen krijgen als ze zich roekeloos gedragen.

Daar blijft het overigens niet bij voor Djokovic. De wereldranglijstaanvoerder verliest alle rankingpunten die hij heeft veroverd op de US Open en krijgt geen prijzengeld uitgekeerd. Het bedrag dat hij tot dusver had verdiend, moet hij als boete betalen. Dat komt nog boven op de boete die hij van de Amerikaanse tennisbond krijgt.

Djokovic is de vijfde speler in de Open Era die op een Grand Slam-toernooi wordt gediskwalificeerd in het enkelspel bij de mannen. Stefan Koubek (Roland Garros 2000), Jeff Tarango (Wimbledon 1995), Carsten Arriens (Roland Garros 1995) en John McEnroe (Australian Open 1990) gingen hem voor.

Djokovic was dit jaar nog ongeslagen

De diskwalificatie van Djokovic betekent dat er bij de mannen voor het eerst sinds de US Open van 2016 (Stan Wawrinka) een Grand Slam-winnaar komt die niet tot 'De Grote Drie' behoort. Roger Federer meldde zich geblesseerd af voor de US Open en Rafael Nadal besloot vanwege de coronapandemie niet naar New York af te reizen.

Djokovic gold door het ontbreken van zijn twee grootste rivalen als de absolute titelfavoriet. De drievoudig US Open-winnaar was tot zijn wedstrijd tegen Carreño Busta nog ongeslagen in 2020. Hij won dit jaar al de ATP Cup met Servië, de Australian Open, het hardcourttoernooi van Dubai en het Masters-toernooi van Cincinnati.

Bij succes op de US Open was Djokovic dichter in de buurt gekomen van het recordaantal Grand Slam-titels. Federer is met twintig eindzeges nog altijd recordhouder, gevolgd door Nadal (negentien) en Djokovic (zeventien).

Het is overigens niet de eerste keer dat Djokovic dit jaar negatief in het nieuws komt. 'The Djoker' werd hevig bekritiseerd toen hij in juni demonstratiewedstrijden in Kroatië en Servië organiseerde - de zogenoemde Adria Tour - zonder daarbij rekening te houden met regels omtrent het coronavirus.

De 29-jarige Carreño Busta profiteert van de diskwalificatie van Djokovic en staat voor de tweede keer in zijn loopbaan in de kwartfinales van de US Open. De Spanjaard, die in 2017 zelfs tot de laatste vier reikte in New York, speelt voor een plek in de halve eindstrijd tegen de Canadees Denis Shapovalov.

Novak Djokovic bekommert zich om de lijnrechter. (Foto: Pro Shots)