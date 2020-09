Naomi Osaka heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) op de US Open voor de derde keer in haar loopbaan de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi gehaald. Petra Kvitová haalde de laatste acht verrassend niet en bij de mannen bereikte Alexander Zverev wél de kwartfinales.

De als vierde geplaatste Osaka ontdeed zich in twee sets van Anett Kontaveit uit Estland: 6-3 en 6-4. In de kwartfinales wacht een ontmoeting met Shelby Rogers, die te sterk was voor Kvitová.

Hoewel Osaka al een paar jaar meedoet in de top, staat ze pas voor de derde keer in de kwartfinales van een Grand Slam. Bij de eerder twee keer, de US Open van 2018 en de Australian Open van 2019, leidde dat direct tot de eindzege.

Haar komende tegenstander Rogers, de nummer 93 van de wereld, won met 7-6 (5), 3-6 en 7-6 (6) van tweevoudig Grand Slam-winnares Kvitová, die in de beslissende set liefst vier matchpoints miste. Rogers sloeg bij haar eerste kans wél toe.

Kvitová schreef tweemaal Wimbledon op haar naam, maar kwam in New York nooit verder dan de kwartfinales. Vorig jaar strandde de mondiale nummer twaalf al in de tweede ronde.

Eerder op de avond viel het doek ook voor Angelique Kerber, die in twee sets verloor van de Amerikaanse Jennifer Brady: 6-1 en 6-4. De 32-jarige Duitse won de US Open in 2016 nog, maar kwam tot dit toernooi nooit meer verder dan de derde ronde.

Alexander Zverev gunde zijn opponent slechts vijf games. (Foto: Getty Images)

Zverev voor het eerst naar kwartfinales

Bij de mannen had Zverev anderhalf uur nodig om de 21-jarige Alejandro Davidovich Fokina te verslaan: 6-2, 6-2 en 6-1. De nummer vijf van de plaatsingslijst incasseerde geen enkele break tegen het Spaanse talent, dat aan het begin van de derde set nog een medische time-out aanvroeg.

Het is voor het eerst deze US Open dat Zverev een wedstrijd zonder setverlies wint. In de eerste drie rondes tegen Kevin Anderson, Brandon Nakashima en Adrian Mannarino trok hij 'pas' na een viersetter aan het langste eind.

In de kwartfinales wacht de 23-jarige Zverev een krachtmeting met de Kroaat Borna Coric (ATP-32), die met 7-5, 6-1 en 6-3 te sterk was voor de Australiër Jordan Thompson.

Zverev, een outsider voor de US Open-titel, haalde in zijn carrière nog nooit de finale van een Grand Slam-toernooi. Op Flushing Meadows kwam hij tot dit jaar nooit verder dan de achtste finales (2019).

David Goffin, de nummer zeven van de plaatsingslijst, redde het niet tegen de als twaalfde ingeschaalde Denis Shapovalov. Het werd 6-7 (0), 6-3, 6-4 en 6-3 voor de Canadees. Shapovalov treft nu Pablo Carreño Busta, die door is nadat Novak Djokovic werd gediskwalificeerd voor het slaan van de bal tegen een lijnrechter.