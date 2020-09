Serena Williams heeft zich zaterdag met de nodige moeite geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De 23-voudig Grand Slam-winnares knokte zich met 2-6, 6-2 en 6-2 langs Sloane Stephens. Bij de mannen schaarden Dominic Thiem en Daniil Medvedev zich simpel onder de laatste zestien.

Williams begon matig aan haar partij tegen Stephens, die de US Open in 2017 won, en kwam al in de derde game een break achter. De nummer acht van de wereld verzuimde vervolgens terug te breken en pakte mede door dertien onnodige fouten nog slechts één game in de openingsset.

In het tweede bedrijf herpakte Williams zich. Stephens kon tot en met 2-2 gelijke tred houden, maar de mondiale nummer 39 verloor daarna vier games op een rij. Ook in de beslissende set was de 38-jarige Amerikaanse bij de les en gunde ze haar opponente nog twee games.

In haar volgende partij neemt Williams het op tegen de Griekse Maria Sakkari. Williams jaagt op Flushing Meadows op haar zevende US Open-titel. Ze triomfeerde al in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. In de afgelopen twee jaar verloor ze de finale van achtereenvolgens Naomi Osaka en Bianca Andreescu.

Williams' landgenote Sofia Kenin, de nummer twee van de plaatsingslijst, bereikte de achtste finales door Ons Jabeur uit Tunesië met 7-6 (4) en 6-3 te verslaan. Voor de als zevende ingeschaalde Madison Keys is de US Open voorbij: ze gaf tegen Alizé Cornet op bij een achterstand van 6-7 (4) en 2-3.

Daniil Medvedev kende weinig problemen met Jeffrey John Wolf. (Foto: Pro Shots)

Thiem en Medvedev simpel naar achtste finales

Bij de mannen was er een simpele zege voor Thiem en Medvedev, de nummers twee en drie van de plaatsingslijst. De 27-jarige Thiem, die nog altijd op zijn eerste Grand Slam-titel wacht, was een maatje te groot voor Marin Cilic. Het werd 6-2, 6-2, 3-6 en 6-3. Thiem stuit nu op de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Medvedev, de verliezend finalist van vorig jaar, rekende in drie sets af met de Amerikaan Jeffrey John Wolf: 6-3, 6-3 en 6-2. De Rus besliste de partij na een kleine twee uur op zijn eerste matchpoint en treft de Amerikaan Frances Tiafoe in de volgende ronde.

Vorig jaar stond Medvedev op de US Open voor het eerst in zijn carrière in de finale van een Grand Slam-toernooi. Hij knokte zich tegen Rafael Nadal terug van een 2-0-achterstand in sets, maar moest in de vijfde set alsnog buigen voor de Spanjaard.

Ook Matteo Berrettini bereikte de laatste zestien. De als zesde geplaatste Italiaan klopte de Noor Casper Ruud met 6-4, 6-4 en 6-2 en staat in zijn volgende partij tegenover de Rus Andrey Rublev.