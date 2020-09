Topfavoriet Novak Djokovic heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag overtuigend geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. Stefános Tsitsipás werd ondanks zes matchpoints wel uitgeschakeld. Alexander Zverev raakte niet in de war van uitstel van zijn partij wegens de plaatselijke coronamaatregelen.

Djokovic moest tegen de Duitser Jan-Lennard Struff alleen in zijn eerste servicegame een breakpoint toestaan en kwam geen moment in de problemen: 6-3, 6-3 en 6-1. De Serviër boekte zijn zeshonderdste zege ooit op hardcourt; alleen Roger Federer (775) won er meer.

"Ik voelde me erg goed op de baan vandaag", zei Djokovic. "Ik kon de service van Struff goed lezen. Dat was belangrijk, want als je tegen zo'n lange speler een break achter komt, dan wordt het erg lastig."

Door de afwezigheid van Federer en Rafael Nadal is Djokovic de absolute topfavoriet op Flushing Meadows. De nummer één van de wereld gaat voor zijn achttiende Grand Slam-eindzege. Federer is met twintig zeges recordhouder, voor Nadal (19). In de vierde ronde speelt Djokovic tegen de als twintigste geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta.

Stéfanos Tsitsipás moet nog even wachten op zijn eerste Grand Slam-finale. (Foto: Pro Shots)

Tsitispás verliest na 5-1-voorsprong in vierde set

Tsitsipás stond tegen Borna Coric met 5-1 voor in de vierde set, maar ondanks zes matchpoints trok de Griek toch aan het kortste eind: 6-7 (2), 6-4, 4-6, 7-5 en 7-6 (4). "Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik heel veel geluk heb gehad", zei de Kroaat Coric na afloop. "Bij 5-4 stond ik 40-0 achter, toen speelde ik een paar ongelooflijke returns. Het was puur geluk."

De 22-jarige Tsitsipás hoopte in New York zijn eerste Grand Slam-finale te bereiken. Bij afwezigheid van Federer en Nadal was hij als vierde geplaatst.

De als vijfde geplaatste Alexander Zverev ging wel door naar de achtste finales. Hij was in vier sets te sterk voor de Fransman Adrien Mannarino: 6-7 (4), 6-4, 6-2 en 6-2.

De wedstrijd werd uitgesteld en dreigde helemaal niet gespeeld te worden, omdat Mannarino mogelijk het coronaprotocol van de US Open had geschonden. Mannarino werd net als enkele andere Franse spelers in een verscherpt protocol geplaatst, omdat hij contact had gehad met zijn landgenoot Benoît Paire, die in New York positief testte op het virus.

De wedstrijd zou om 14.30 uur (plaatselijke tijd) beginnen. Na overleg tussen de ATP en de staat New York werd groen licht gegeven om de partij te laten spelen; om 17.15 uur kwamen beide spelers de baan op.

Alexander Zverev moest bijna drie uur wachten voordat de staat New York zijn tegenstander Adrien Mannarino toestemming gaf om te spelen. (Foto: Pro Shots)

Kvitová, Kerber, Mertens en Kontaveit door bij vrouwen

In het vrouwentoernooi bereikte Petra Kvitová de laatste zestien. De Tsjechische was met 6-4 en 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula.

Ook onder anderen de Duitse Angelique Kerber, de Belgische Elise Martens en Anett Kontaveit uit Estland plaatsten zich in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de achtste finales.