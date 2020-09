Naomi Osaka heeft vrijdagavond met veel moeite de achtste finales van de US Open bereikt. De nummer negen van de wereld was zonder geweldig te spelen in drie sets te sterk voor de Oekraïense Marta Kostyuk.

De partij in New York duurde, mede dankzij twee medische time-outs van de achttienjarige Kostyuk, bijna 2,5 uur: 6-3, 6-7 (4) en 6-2. Osaka sloeg bijna veertig onnodige fouten en gooide meerdere keren uit frustratie met haar racket, maar kwam wel met de schrik vrij.

Door haar moeizame zege blijft de 22-jarige Japanse in de race om de US Open voor de tweede keer in haar loopbaan te winnen. Ze won het Grand Slam-toernooi in 2018 voor het eerst door Serena Williams in een controversiële finale te verslaan.

Osaka kon dit jaar nog niet echt overtuigen, maar liet zich eind augustus op het prestigieuze toernooi van Cincinnati van een betere kant zien door de finale te halen. De tweevoudig Grand Slam-winnares gaf in de eindstrijd op vanwege een knieblessure.

In de de vierde ronde van de US Open wacht Osaka een krachtmeting met de Poolse Magda Linette of Anett Kontaveit uit Estland, die om 21.15 uur tegen elkaar spelen.

Bij de mannen voegde David Goffin zich bij de laatste zestien door Filip Krajinovic te verslaan. De als zevende geplaatste Belg verloor geen enkele set aan de Serviër (6-1, 7-6 (5) en 6-4) en neemt het in de achtste finales op tegen de Canadees Denis Shapovalov of de Amerikaan Taylor Fritz.

Naomi Osaka haalde niet haar gebruikelijke niveau tegen Marta Kostyuk. (Foto: Pro Shots)