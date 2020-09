Serena Williams heeft in de nacht van donderdag op vrijdag eenvoudig ook haar tweede partij op de US Open gewonnen. Voor Andy Murray viel het doek in de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi in New York.

De als derde geplaatste Williams was voor lege tribunes een maatje te groot voor Margarita Gasparyan uit Rusland. Het werd 6-2 en 6-4. Williams is nog zonder setverlies.

De 23-voudig Grand Slam-winnares jaagt in New York op een historische 24e titel, waarmee ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren. Haar laatste Grand Slam-titel dateert van 2017.

In dat jaar won Williams de Australian Open. Op de US Open was ze in 2014 voor het laatst de beste. In de volgende ronde van het toernooi op Flushing Meadows treft ze haar landgenote Sloane Stephens.

Uit de top tien van de plaatsingslijst staan ook Sofia Kenin, Naomi Osaka, Petra Kvitová, Madison Keys en Petra Martic in de derde ronde. De als vijfde gerangschikte Aryna Sabalenka redde het in de nacht van donderdag op vrijdag niet tegen haar landgenote Victoria Azarenka (1-6 en 3-6) en de als negende geplaatste Johanna Konta verloor met 6-2, 6-7 (5) en 4-6 van Sorana Cîrstea uit Roemenië.

Voor Andy Murray zit de US Open erop. (Foto: Pro Shots)

Murray moet inspanning bekopen

Voor drievoudig Grand Slam-winnaar Murray blijft zijn optreden in New York beperkt tot twee partijen. De Schot was vrij kansloos tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-2, 6-3 en 6-4.

Murray had voor het eerst sinds 2018 de tweede ronde van een Grand Slam bereikt door in de openingsronde een 0-2-achterstand én een matchpoint te overleven tegen de Japanner Yoshihito Nishioka. Die inspanning moest hij tegen Auger-Aliassime bekopen.

Murray, de US Open-winnaar van 2012, had de laatste jaren veel last van een slepende heupblessure en is nu op de weg terug na een zware operatie. Onlangs speelde hij bij het toernooi van Cincinnati zijn eerste partij van het jaar.

Daniil Medvedev bereikte wél simpel de derde ronde. De als derde geplaatste Rus ontdeed zich in drie sets van de Australiër Christopher O'Connell: 6-3, 6-2 en 6-4. Naast Medvedev zijn Novak Djokovic, Dominic Thiem, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Roberto Bautista-Agut, Alexander Rublev de spelers uit de top tien van de plaatsingslijst die de derde ronde haalden.