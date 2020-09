Dominic Thiem heeft zich eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De nummer twee van de plaatsingslijst versloeg de Indiër Sumit Nagal en kan zich nu opmaken voor een krachtmeting met oud-winnaar Marin Cilic.

Thiem zag in de eerste ronde zijn tegenstander Jaume Munar geblesseerd opgeven en hoefde ook in zijn tweede partij niet lang op de baan te staan. Binnen twee uur rekende de Oostenrijker af met de nummer 124 van de wereld.

In de volgende ronde wacht Thiem, de mondiale nummer drie, een lastigere opgave. Hij treft dan Cilic, die in vier sets won van Norbert Gombos uit Slowakije (6-3, 1-6, 7-6 (2), 7-5). De Kroaat won het Grand Slam-toernooi in New York in 2014, maar is mede door blessures afgezakt naar de 38e plaats op de wereldranglijst.

Voor Milos Raonic viel in de tweede ronde het doek. De voormalig nummer 3 van de wereld, in New York als 25e geplaatst, verloor in een Canadees onderonsje van Vasek Pospisil: 7-6 (1), 3-6, 6-7 (4), 3-6. Vorige week bereikte Raonic nog de finale van het Masters-toernooi van Cincinnati, waarin hij nipt verloor van Novak Djokovic.

Matteo Berrettini (6) en Roberto Bautista Agut (8) bereikten wel de derde ronde. De Italiaan won in drie sets van Ugo Humbert, de Spanjaard had tegen Miomir Kecmanovic vier sets nodig.

Kenin ronde verder, Muguruza uitgeschakeld

Bij de vrouwen plaatste Sofia Kenin zich voor de derde ronde. Garbiñe Muguruza werd verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het door de coronacrisis geteisterde Grand Slam-toernooi.

Kenin won in twee sets van Leylah Fernandez: 6-4 en 6-3. De winnares van de Australian Open en de nummer twee van de plaatsingslijst werd geen enkele keer gebroken en pakte tot drie keer toe de service van haar tegenstandster af.

Muguruza verloor in twee sets van Tsvetana Pironkova: 5-7 en 3-6. De finaliste op de Australian Open en de nummer tien van de plaatsingslijst verspeelde in de eerste set een 5-3-voorsprong en incasseerde aan het einde van de tweede set de beslissende break.

Van de geplaatste speelsters bereikten ook Maria Sakkari (2-6, 6-3 en 6-2 tegen Bernarda Pera), Donna Vekic (6-2 en 6-1 tegen Patricia Tig), Karolína Muchová (6-3 en 7-6 (4)) en Ons Jabeur (7-6 (8) en 6-0 tegen Kaia Kanepi) de derde ronde.