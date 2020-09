Kristina Mladenovic heeft donderdag na haar uitschakeling op de US Open uitgehaald naar de organisatie. De nummer 44 van de wereld uit Frankrijk heeft geen goed woord over voor de manier waarop ze wordt behandeld in New York.

"Het is hier echt een nachtmerrie. Ik heb maar één wens en dat is mijn vrijheid terugkrijgen. Daar moeten we voor vechten", zei Mladenovic na haar nederlaag tegen de Russische Varvara Gracheva in de tweede ronde.

De 27-jarige Mladenovic was dinsdag al een van de tennissers die klaagden over de omstandigheden op de US Open, waar de toch al strikte coronaregels na een positieve test van Benoît Paire nóg verder werden aangescherpt.

Een aantal spelers die met Paire in contact zijn geweest, worden dagelijks in plaats van eens in de vier dagen getest en mogen geen gebruik maken van de kleedkamers en andere faciliteiten van het tenniscomplex. Overigens was een tweede test van Paire negatief.

"Deze omstandigheden zijn gewoon afgrijselijk", aldus Mladenovic. "Als ik had geweten dat een potje kaarten van veertig minuten met iemand die uiteindelijk negatief testte deze consequenties zou hebben, was ik hier nooit naartoe gekomen."

Mladenovic verloor op bizarre wijze van Gracheva. Ze stond met 6-1 en 5-1 voor, maar gaf het alsnog uit handen: 6-1, 6-7 (2) en 0-6. "Ik stortte gewoon in , al wil ik de omstandigheden niet als excuus gebruiken. Ik ben degene die vier matchpoints heeft laten liggen, begrijp me niet verkeerd."