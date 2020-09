Karolína Plísková is woensdag al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Tsjechische liet zich verrassen door de Française Caroline Garcia: 1-6 en 6-7 (2). Novak Djokovic bereikte wél de derde ronde in New York.

Plísková, in 2016 nog verliezend finaliste op de US Open, kende een bedroevende start tegen Garcia en stond in een mum van tijd met 0-5 achter. De nummer drie van de wereld pakte nog wel een game, maar verloor de set in iets meer dan een half uur.

Ook in het tweede bedrijf nam Garcia meteen een break voorsprong, maar ditmaal leverde de mondiale nummer vijftig haar opslag in de achtste game zelf in. Plísková verspeelde even later twee setpunten op de service van haar tegenstandster, waarna Garcia de partij in de tiebreak op haar eerste matchpoint besliste.

Plísková was door afmeldingen van Ashleigh Barty en Simona Halep de hoogst genoteerde speelster op de US Open. De Australische en de Roemeense lieten het Grand Slam-toernooi net als Kiki Bertens schieten vanwege de coronapandemie.

Naomi Osaka, als vierde geplaatst, bereikte wél simpel de tweede ronde. De Japanse versloeg de Italiaanse Camila Giorgi met 6-1 en 6-2. Petra Kvitová, landgenote van Plísková, had als nummer zes van de plaatsingslijst één set moeite met Kateryna Kozlova uit Oekraïne: 7-6 (3) en 6-2.

Novak Djokovic heeft één set moeite met Kyle Edmund. (Foto: Pro Shots)

Djokovic na stroeve start langs Edmund

Bij de mannen was Djokovic in vier sets te sterk voor Kyle Edmund: 6-7 (5), 6-3, 6-4 en 6-2. De twee waren in de eerste set behoorlijk aan elkaar gewaagd met een aantal prachtige rally's. Uiteindelijk trok de Brit in de tiebreak aan het langste eind met een ace op zijn eerste setpunt.

In het tweede bedrijf herpakte Djokovic zich en had hij voldoende aan een break in de vierde game. De nummer één van de wereld leek ook de derde set te gaan pakken toen hij met 5-1 voor kwam, maar Edmund won de volgende drie games. De laatste break achterstand wist de mondiale nummer 44 echter niet meer weg te werken.

Nadat Djokovic in de openingsgame van de vierde set een break forceerde, was het gedaan met het verzet van Edmund. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar gunde zijn opponent nog slechts twee games en maakte de partij af op zijn eerste matchpoint.

In zijn volgende partij neemt Djokovic het op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de nummer 29 van de wereld. De Serviër kan in New York voor de vierde keer de US Open winnen, nadat hij eerder triomfeerde in 2011, 2015 en 2018.

Alexander Zverev klopt de jonge Amerikaan Brandon Nakashima. (Foto: Pro Shots)

Ook Tsitsipás, Zverev en Goffin verder

Stéfanos Tsitsipás won in tegenstelling tot Djokovic zonder setverlies. De Griekse nummer vier van de plaatsingslijst was een maatje te groot voor de Fransman Maxime Cressy: 7-6 (2), 6-3 en 6-4. In de volgende ronde wacht de Kroaat Borna Coric.

Ook Alexander Zverev bereikte de derde ronde op Flushing Meadows. De als vijf geplaatste Duitser moest één set afstaan aan de mondiale nummer 223 Brandon Nakashima: 7-5, 6-7 (8), 6-3 en 6-1.

In de derde ronde treft Zverev de Fransman Adrian Mannarino. De nummer vijf van de plaatsingslijst zette vorig jaar zijn beste prestatie neer op de US Open, toen hij de vierde ronde haalde.

David Goffin, de mondiale nummer tien, ontdeed zich met 7-6 (6), 4-6, 6-1 en 6-4 van Lloyd Harris uit Zuid-Afrika en ontmoet in zijn volgende partij de Serviër Filip Krajinovic.