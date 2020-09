Andy Murray had dinsdag moeite om zijn emoties onder controle te houden na zijn zwaarbevochten overwinning in de eerste ronde van de US Open. De Schot overleefde een matchpoint tegen Yoshihito Nishioka en bereikte voor het eerst sinds 2018 de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi.

"Op dit moment voel ik me vooral moe", zei de 33-jarige Murray na zijn zege in New York tegen de BBC. "Ik wist niet eens of mijn heup het wel zou volhouden in de vijfde set, maar het is geweldig dat het toch is gelukt. Hopelijk speel ik dit toernooi geen vijfsetters meer, maar het is goed om te weten dat ik dit aankan."

De eersterondepartij tussen Murray en de 24-jarige Nishioka (ATP-49) duurde dik 4,5 uur, al leek het er eerst op dat de wedstrijd na drie sets klaar zou zijn. Murray verloor de eerste twee sets, maar knokte zich terug in de wedstrijd door twee tiebreaks te winnen en in het vierde bedrijf een matchpoint te overleven.

"Ik was heel dicht bij een nederlaag, dus ik ben trots dat ik nog terug in de wedstrijd wist te komen", zei de nummer 115 van de wereld, die de laatste set met 6-4 won. "De grootste vraag was of ik het fysiek vol zou houden en dat is gelukt, dus eigenlijk ben ik daar vooral blij mee."

'Emotioneel toen ik berichten op telefoon las'

Na de Australian Open van 2019 vreesde Murray nog dat zijn loopbaan ten einde was vanwege een slepende heupblessure, maar de drievoudig Grand Slam-winnaar liet zich opereren en keerde na een lange revalidatieperiode in de zomer van 2019 terug op de baan. Op de US Open speelt Murray zijn eerste Grand Slam sinds januari 2019.

"Toen de wedstrijd afgelopen was, voelde ik de emoties eigenlijk direct bovenkomen. Het was ook emotioneel toen ik terug in de kleedkamer kwam, mijn telefoon pakte en berichten van familie, vrienden en teamleden zag", zei Murray.

"Dan dringt het allemaal pas echt tot je door. Er zijn mensen die er in mijn zwaarste periode bij zijn geweest en ik denk niet dat zij toen werkelijk geloofden dat ik ooit nog zulke comebacks zou kunnen bewerkstelligen."

Murray houdt door zijn zege kans om voor de derde keer in zijn loopbaan de finale van de US Open te bereiken, nadat hij in 2008 van Roger Federer verloor en in de eindstrijd van 2012 te sterk was voor Novak Djokovic. In de tweede ronde wacht Murray een krachtmeting met het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime.