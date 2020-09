Serena Williams is dinsdag goed begonnen aan haar jacht op een historische 24e Grand Slam-titel. De Amerikaanse overleefde de openingsronde van de US Open zonder setverlies. Eerder op de dag verraste haar pas zestienjarige landgenote Katrina Scott door eveneens de tweede ronde te halen, terwijl Kim Clijsters bij haar rentree in New York direct onderuitging.

De 38-jarige Williams trof in New York de tien jaar jongere Kristie Ahn, eveneens afkomstig uit de Verenigde Staten. De partij, die een uur en twintig minuten duurde, eindigde in 7-5 en 6-3.

Williams zou met een 24e Grand Slam-titel recordhoudster Margaret Court evenaren. Die missie heeft ze al een paar jaar, want begin 2017 won ze met de Australian Open voor het laatst een van de vier grote toernooien.

Het toernooi in Australië is samen met Wimbledon de Grand Slam die Williams het vaakst op haar naam schreef: zeven keer. Op de US Open was ze zes keer de beste, zes jaar geleden voor het laatst.

Margarita Gasparyan, de nummer 117 van de wereld, is de volgende horde voor Williams. De Russische rekende in haar openingspartij af met Mónica Puig uit Puerto Rico.

Serena Williams is goed begonnen aan de US Open. (Foto: Pro Shots)

Clijsters bij rentree op Grand Slam direct onderuit

Clijsters slaagde er niet in de tweede ronde te bereiken. De 37-jarige Belgische, die bezig is aan haar tweede comeback, moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de Russische Ekaterina Alexandrova: 6-3, 5-7 en 1-6.

Na een sterke eerste set liet Clijsters in het tweede bedrijf te veel kansen liggen. Over de hele wedstrijd gezien benutte de viervoudig Grand Slam-winnares slechts drie van haar vijftien afgedwongen breakpoints.

Voor Clijsters was het haar eerste deelname aan een Grand Slam in acht jaar. Ze maakte begin dit jaar na een lange afwezigheid haar rentree op de baan. Clijsters won de US Open in het verleden drie keer: in 2005, 2009 en 2010.

Jonge Scott doet op wildcard mee

De piepjonge Amerikaanse Scott mocht dankzij een wildcard meedoen aan het Grand Slam-toernooi in haar geboorteland. De nummer 637 van de wereld rekende in de twee sets af met de Russische Natalia Vikhlyantseva, die ruim vijfhonderd plekken hoger staat. Het werd 7-6 (3) en 6-2.

Ook Sofia Kenin, als tweede geplaatst op Flushing Meadows, haalde de tweede ronde in New York. De Amerikaanse rekende simpel af met Yanina Wickmayer uit België: 6-2 en 6-2.

Verder begonnen uit de top tien van de plaatsingslijst ook Madison Keys, Johanna Konta en Garbiñe Muguruza zonder setverlies aan de US Open. Keys versloeg de Hongaarse Tímea Babos met 6-1 en 6-1, de Britse Konta was met 7-6 (7) en 6-1 te sterk voor landgenote Heather Watson en Muguruza klopte de Japanse Nao Hibino: 6-4, 6-4.

Voor Venus Williams kwam het toernooi al in de eerste ronde ten einde. De zevenvoudig Grand Slam-winnares verloor in de eerste ronde van Karolína Muchová: 3-6 en 5-7.