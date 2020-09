Een aantal deelnemers aan de US Open is gefrustreerd door de aangescherpte coronamaatregelen. Nadat de Franse speler Benoît Paire positief testte op het virus en het toernooi moest verlaten, is het protocol voor sommige spelers nog strenger geworden.

Een aantal spelers die met Paire in contact zijn geweest, moeten zich van de organisatie aan een strenger protocol houden. Zij worden dagelijks getest in plaats van eens in de vier dagen en mogen geen gebruik maken van de kleedkamers en andere faciliteiten van het tenniscomplex.

"We leven eigenlijk in een bubbel binnen een bubbel", zegt de Française Kristina Mladenovic. De als dertigste geplaatste speelster bereikte de twee ronde door de Amerikaanse Hailey Baptiste met 7-5 en 6-2 te verslaan.

"Het is voor ons erg moeilijk. Ik mag alleen mijn wedstrijd spelen, verder mag ik helemaal niets doen. Mentaal vind ik dat erg zwaar. Ik wil dit graag met de organisatie bespreken, want er moet toch een manier zijn om te kunnen trainen zodat ik een normaal niveau kan halen."

Volgens Mladenovic verbleef ze slechts een half uur in de nabijheid van Paire, aan een tafel met nog veel meer spelers. "We droegen uiteraard allemaal een mondkapje", zegt ze. "Ik vind het moeilijk om te accepteren dat de maatregelen voor mij nu verscherpt zijn."

De US Open wordt zonder publiek gespeeld. (Foto: Pro Shots)

Mannarino: 'Ik heb er slapeloze nachten van'

Een andere Franse deelnemer, Adrian Mannarino, beweert dat Paire "met de helft van de deelnemers" in contact is geweest. "We kunnen hier weinig doen, dus veel spelers kaarten hier met elkaar."

Mannarino, die zich ten koste van de Italiaan Lorenzo Sonego (6-1, 6-4, 2-6 en 6-3) voor de tweede ronde plaatste, vermoedt dat Paire het virus in New York opliep. "We zijn hier al een flinke tijd en worden vaak getest. De eerste twee tests van Paire waren negatief."

"Ik vraag me af of ik het virus ook kan hebben. Voorlopig word ik elke dag getest en mag ik mijn kamer alleen verlaten om een wedstrijd te spelen. Ik heb er slapeloze nachten van."

Mannarino is opgelucht dat Paire geen symptomen van het virus vertoonde. Wel plaatste hij een kritische kanttekening bij de organisatie. "Wij als deelnemers zitten in een bubbel, maar het personeel van het toernooi mag het complex wel in en uit. Een echte bubbel hebben wij hier niet, dat doen ze bij andere sporten anders."