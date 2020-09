Arantxa Rus is in de eerste ronde van de US Open al uitgeschakeld. De Amerikaanse Ann Li was in de nacht van maandag op dinsdag met 6-4, 2-6 en 6-1 te sterk voor de Nederlandse.

Rus kwam in de tweede set nog sterk terug, maar moest in de derde set het onderspit delven. De Amerikaanse nummer 128 van de wereld neemt het in de volgende ronde op tegen de winnares van de partij tussen Alison Riske en Tatjana Maria.

De 29-jarige Rus was de enige Nederlandse tennisser in het enkelspel op de US Open. Kiki Bertens, de kopvrouw van het Nederlandse tennis, besloot vanwege de coronapandemie niet naar New York af te reizen.

Rus is momenteel de nummer 68 van de wereld. Ze deed vier keer eerder mee aan de US Open: in 2018, 2012, 2011 en 2009. Ze kwam nooit verder dan de tweede ronde (2011).

In het dubbelspel is de Nederlandse hoop gevestigd op onder anderen Demi Schuurs, die afgelopen week in New York imponeerde door met de Tsjechische Kveta Peschke het toernooi van Cincinnati te winnen. Bij de mannen maken Wesley Koolhof, Matwé Middelkoop en Jean-Julien Rojer hun opwachting.