Novak Djokovic heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) de tweede ronde van de US Open bereikt. In het vrouwentoernooi vormde de eerste ronde wel het eindstation voor Cori 'Coco' Gauff.

Djokovic had alleen in de eerste set wat problemen met de Bosniër Damir Dzumhur, maar won de partij met 6-1, 6-4 en 6-1. In de tweede ronde treft de Serviër de Brit Kyle Edmund.

Door zijn zege blijft Djokovic ongeslagen in officiële wedstrijden in 2020. De nummer één van de wereld is door de afwezigheid van Roger Federer en Rafael Nadal de absolute topfavoriet in New York.

De 33-jarige Djokovic jaagt op de US Open op zijn achttiende Grand Slam-zege. De 37-jarige Federer is recordhouder met twintig Grand Slams en Nadal (34) won er negentien.

Tsitsipás en Zverev eveneens verder

De als vierde gerangschikte Stéfanos Tsitsipás bereikte simpel de tweede ronde. Tegen Albert Ramos Viñolas werd het 6-2, 6-1 en 6-1. Alexander Zverev, als vijfde geplaatst, moest een set prijsgeven tegen Kevin Anderson, de finalist van 2017. Het werd 7-6 (2), 5-7, 6-3 en 7-5.

Voor Diego Schwartzman, de nummer negen van de plaatsingslijst, is de US Open al voorbij. De Argentijn gaf het weg tegen de Brit Cameron Norrie: 6-3, 6-4, 2-6, 1-6 en 5-7.

De Belg David Goffin, als tiende geplaatst, won in vier sets van de Amerikaan Reilly Opelka: 7-6 (2), 3-6, 6-1 en 6-4. De als 22e geplaatste Amerikaan John Isner werd direct uitgeschakeld door zijn landgenoot Steve Johnson: 6-7 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-3 en 7-6 (3).

Vanwege het coronavirus schudden spelers geen handen, maar tikken ze elkaars racket aan, zoals hier Coco Gauff en Anastasija Sevastova. (Foto: Pro Shots)

Gauff (16) direct uitgeschakeld

In het vrouwentoernooi had Gauff het vanaf het begin zwaar. Ze knokte zich na de verloren openingsset nog terug, maar moest met 3-6, 7-5 en 4-6 haar meerdere erkennen in Anastasija Sevastova, de nummer 31 van de plaatsingslijst.

De jonge Gauff, die vorig jaar als vijftienjarige haar doorbraak beleefde en dit jaar al imponeerde op de Australian Open door haar idool Venus Williams en Naomi Osaka te verslaan, had de jongste US Open-winnares ooit kunnen worden. Het record blijft in handen van Tracy Austin, die in 1979 pas 16 jaar, 8 maanden en 28 dagen oud was toen ze het Grand Slam-toernooi won.

De als eerste geplaatste Karolína Plísková staat wél in de tweede ronde van de US Open. De Tsjechische, die nog op haar eerste Grand Slam-titel wacht, was een maatje te groot voor Anhelina Kalinina uit Oekraïne: 6-4 en 6-0.

Plísková zou normaal gesproken niet de hoogstgeplaatste speelster zijn, maar vanwege de coronapandemie is een flink aantal toppers - onder anderen Kiki Bertens bleef thuis - afwezig op Flushing Meadows.

Oud-winnares Osaka wint Japans onderonsje

Osaka, de winnares van 2018, bereikte ten koste van Misaka Doi de tweede ronde. In een Japans onderonsje werd het 6-2, 5-7 en 6-2 voor de nummer vier van de plaatsingslijst. Osaka zegde afgelopen weekend nog de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati af wegens een hamstringblessure, maar van die kwetsuur was in haar partij tegen Doi niets te merken.

Ook de als zesde ingeschaalde Petra Kvitová haalde de tweede ronde. Ze won met 6-3 en 6-2 van de Roemeense Irina Bega. Angelique Kerber, de US Open-winnares van 2016 en nummer zeventien van de plaatsingslijst, rekende af met de Australische Ana Tomljanovic: 6-4, 6-4.

Bij de US Open gelden zeer strenge coronamaatregelen. Er is geen publiek aanwezig bij de partijen en de deelnemers moeten in hun 'bubbel' blijven.

Karolína Plísková is de hoogstgeplaatste speelster op de US Open. (Foto: Pro Shots)