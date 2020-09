Novak Djokovic is teruggetreden als voorzitter van de spelersvakbond van de ATP. De nummer één van de wereld heeft een eigen organisatie opgericht, de Professional Tennis Players Association (PTPA).

Djokovic kwam samen met de Canadees Vasek Pospisil tot de conclusie dat de belangen van tennissers beter verdedigd moeten worden. In een bericht op Instagram omschrijft hij de PTPA als "de eerste organisatie sinds 1972 die alleen voor tennissers is".

Pospisil, de mondiale nummer 92, had zaterdag al aangekondigd dat hij uit de ATP-spelersraad zou stappen. "Het is gebleken dat het heel moeilijk en zo niet onmogelijk is om echt invloed te hebben op grote beslissingen die worden genomen", zei hij.

Bij zijn bericht op Instagram deelt Djokovic een foto van zo'n zestig spelers die zich aansluiten bij zijn vakbond. Topspelers als Roger Federer en Rafael Nadal hebben de overstap niet gemaakt en betreuren de stap van hun concurrent.

"Wereldwijd zitten we in een moeilijke en complexe situatie. Ik denk dat we nu juist rustig moeten blijven en moeten blijven samenwerken", schreef Nadal in een reactie op Twitter. Federer sloot zich daarbij aan.

Djokovic won zaterdag het Masters-toernooi van Cincinnati door in de finale in drie sets (1-6, 6-3, 6-4) af te rekenen met Milos Raonic. Het was zijn derde titel dit jaar en de tachtigste in zijn carrière.