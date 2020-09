Novak Djokovic heeft zaterdag het Masters-toernooi van Cincinnati op zijn naam geschreven. De nummer één van de wereld was in de finale in New York met 1-6, 6-3 en 6-4 te sterk voor de Canadees Milos Raonic.

Djokovic, die al de hele week last heeft van nekklachten, begon slecht aan de partij en verloor de eerste set in iets meer dan een half uur. In het tweede bedrijf herpakte de Serviër zich en had hij voldoende aan een break in de zesde game.

Raonic raakte niet van slag en kwam in de beslissende set met 2-0 voor. De mondiale nummer dertig, die voor het eerst sinds Indian Wells in 2016 weer in de finale van een Masters-toernooi stond, verloor vervolgens zelf twee keer zijn service, waarna Djokovic de partij in de tiende game besliste op zijn eerste matchpoint.

Het is de tweede keer dat Djokovic het Masters-toernooi van Cincinnati wint. Twee jaar geleden triomfeerde hij voor het eerst op het hardcourt in de Amerikaanse stad. Daarvoor verloor hij liefst vijf keer de finale in Cincinnati.

Voor Djokovic betekende het zijn derde titel van dit jaar en zijn tachtigste in zijn carrière. Begin dit seizoen was hij de sterkste op zowel de Australian Open als op het hardcourttoernooi van Dubai. Ook won hij in januari met Servië de ATP Cup. Door zijn eindzege in New York is de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar dit jaar nog altijd ongeslagen.

Djokovic won zijn tachtigste ATP-titel in zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)

Djokovic gaat voor derde titel op US Open

Het Masters-toernooi van Cincinnati was het eerste evenement op de ATP Tour sinds het tennisseizoen in maart werd stilgelegd vanwege de COVID-19-pandemie. De tennissers bereidden zich in New York, waar het toernooi eenmalig werd gehouden vanwege de coronacrisis, voor op de US Open.

Het Grand Slam-toernooi op Flushing Meadows begint komende maandag en wordt eveneens achter gesloten deuren gespeeld. Djokovic, die in zijn openingspartij de Bosniër Damir Dzumhur treft, gaat voor zijn derde titel op de US Open. In 2015 en 2018 was hij de sterkste in New York.