Naomi Osaka heeft zich twee dagen voor het begin van de US Open geblesseerd afgemeld voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati. Victoria Azaranka uit Wit-Rusland krijgt daardoor de titel in haar schoot geworpen. In het dubbelspel was Demi Schuurs de sterkste.

Osaka liep de blessure vrijdag op in de halve finale tegen de Belgische Elise Mertens. "Ik verrekte mijn hamstring in de tiebreak van de tweede set. Ik hoopte dat het binnen een dag zou herstellen, maar dat viel helaas tegen", laat de tweevoudig Grand Slam-winnares weten.

Het is niet duidelijk of haar deelname aan de US Open in gevaar komt. De Japanse, als vierde geplaatst op Flushing Meadows, moet het maandag in de eerste ronde opnemen tegen haar landgenote Misaki Doi.

Voor de 22-jarige Osaka komt met haar afmelding in Cincinnati een einde aan een beladen week. Woensdag trok ze zich plotseling terug voor haar halve finale tegen Mertens uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake. Nadat de organisatie liet weten alle wedstrijden met een dag uit te stellen, besloot ze vrijdag toch de baan op te gaan.

Osaka pakte twee jaar geleden bij de US Open voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-titel. In 2019 voegde ze daar de Australian Open aan toe. Voor Azarenka komt de teller door haar zege in Cincinnati op 21 WTA-titels in het enkelspel. De voormalig nummer één won het Amerikaanse hardcourttoernooi ook in 2013.

Schuurs pakt titel in dubbelspel

In het dubbelspel veroverde Schuurs samen met Kveta Peschke de titel bij het toernooi van Cincinnati. De Nederlandse en de Tsjechische rekenden in de finale in drie sets af met de Amerikaanse Nicole Melichar en de Chinese Xu Yi-Fan: 6-1, 4-6 en 10-4.

Voor Schuurs is het haar eerste titel op de WTA Tour sinds september 2018, toen ze samen met de Belgische Elise Mertens triomfeerde in Wuhan. De afgelopen twee jaar haalde ze ook de finale in Cincinnati, maar toen verloor ze aan de zijde van achtereenvolgens Mertens en de Duitse Anna-Lena Grönefeld.