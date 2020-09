Novak Djokovic heeft zich vrijdag met de nodige moeite geplaatst voor de finale van het Masters-toernooi van Cincinnati. De nummer één van de wereld knokte zich bij de laatste vier langs de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 4-6, 6-4 en 7-6 (0).

Djokovic werd tijdens de partij enkele keren behandeld aan zijn nek. De Serviër heeft daar de hele week al last van en besloot zich daarom ook terug te trekken voor het dubbeltoernooi op het Western & Southern Open, zoals het toernooi van Cincinnati heet.

In de eerste set tegen Bautista Agut maakte Djokovic een break in de derde game nog ongedaan, maar leverde hij even later opnieuw zijn service in. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar verloor de set, maar kwam in het tweede bedrijf met 4-1 voor.

Bautista Agut herstelde het evenwicht, maar werd op 5-4 opnieuw gebroken. Hierdoor moest er een beslissende set aan te pas komen. Daarin mocht Djokovic bij een stand van 5-3 serveren voor de wedstrijd, maar verloor hij vervolgens drie games op rij.

In de elfde game kreeg Bautista Agut de kans om de partij op zijn eigen service af te maken, maar ook de mondiale nummer twaalf leverde zijn opslag in. In de tiebreak trok Djokovic aan het langste eind door zeven punten op rij te winnen.

Novak Djokovic werd tijdens de partij meerdere malen behandeld aan zijn nek. (Foto: Pro Shots)

Djokovic treft Raonic in finale

Door zijn overwinning op Bautista Agut is Djokovic nog altijd ongeslagen dit jaar. Hij won in januari met Servië de ATP Cup en schreef daarna zowel de Australian Open als het hardcourttoernooi van Dubai op zijn naam.

In de eindstrijd neemt Djokovic het zaterdag op tegen Milos Raonic. De Canadees rekende eerder op de dag af met de Griek Stéfanos Tsitsipás: 7-6 (5) en 6-3. Raonic staat voor het eerst sinds Indian Wells in 2016 in de finale van een Masters-toernooi. Toen moest hij de titel uitgerekend aan Djokovic laten.

Het Masters-toernooi van Cincinnati is het eerste evenement op de ATP Tour sinds het tennisseizoen in maart werd stilgelegd vanwege de COVID-19-pandemie. De tennissers bereiden zich in New York, waar het toernooi eenmalig wordt gehouden vanwege de coronacrisis, voor op de US Open.

Het Grand Slam-toernooi begint komende maandag en wordt eveneens achter gesloten deuren gespeeld. Djokovic treft in zijn openingspartij op de US Open de Bosniër Damir Dzumhur.