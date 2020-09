Naomi Osaka heeft vrijdag de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati bereikt. De Japanse zette twee dagen na haar boycot de Belgische Elise Mertens met 6-2 en 7-6 (5) opzij in de halve eindstrijd.

De als vierde geplaatste Osaka begon uitstekend aan haar partij en liep in een mum van tijd uit naar een 5-1-voorsprong. Mertens maakte nog één break achterstand ongedaan, maar de nummer 22 van de wereld leverde vervolgens opnieuw haar service in.

In het tweede bedrijf kwam Osaka met 2-0 voor, maar verloor ze de volgende vier games. De mondiale nummer tien knokte zich vervolgens zelf terug en kreeg op 6-5 haar eerste matchpoint. Dat verspeelde ze nog, maar in de tiebreak maakte ze de partij wel af.

Osaka trok zich woensdag nog terug voor haar halve finale tegen Mertens uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake. Een dag later kwam de voormalig nummer één van de wereld terug op dat besluit.

De internationale tennisbonden WTA en ATP toonden begrip voor de boycot van Osaka en besloten alle partijen in het vrouwen- en mannentoernooi met een dag uit te stellen. Hierdoor had ze mogelijkheid om alsnog haar halve finale te spelen.

Osaka treft Azarenka in eindstrijd

In de finale neemt Osaka het op tegen Victoria Azarenka. De nummer 59 van de wereld rekende in drie sets af met Johanna Konta: 4-6, 6-4 en 6-1.

De tennissers bereiden zich op het toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis eenmalig in New York wordt gehouden, voor op de US Open. Het Grand Slam-toernooi begint komende maandag en wordt eveneens achter gesloten deuren gespeeld. In de eerste ronde van de US Open wacht Osaka een Japans onderonsje met Misaki Doi.