Robin Haase zal maandag voor het eerst sinds 2015 niet de hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst zijn. De 33-jarige Hagenaar verloor vrijdag op een challenger in Praag van Tallon Griekspoor, die hem daardoor passeert op de ATP-ranking.

Griekspoor was met 6-3 en 6-2 te sterk voor zijn landgenoot in de kwartfinale in de Tsjechische hoofdstad. Haase begon aan het toernooi als de nummer 169 van de wereld, Griekspoor stond 173e en ook Botic van de Zandschulp staat met een 174e plek in de buurt.

Sinds februari 2015 was Haase de hoogst genoteerde Nederlander op de ATP-ranking. Hij passeerde toen Igor Sijsling.

De laatste jaren was Haase de enige Nederlandse man in de top honderd van de wereldranglijst. In augustus 2019 viel hij voor het eerst buiten die top honderd en sindsdien heeft hij de weg omhoog nog niet kunnen vinden.

De 24-jarige Griekspoor speelt zaterdag in de halve finale in Praag tegen de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP-162) en de Tsjech Lukas Rosol (ATP-181).

Er doen geen Nederlandse mannen mee aan de US Open. De eerste Grand Slam sinds de coronacrisis begint maandag.