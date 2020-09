Met een verzwakt deelnemersveld gaat maandag in New York de US Open van start. Hoewel het Grand Slam-toernooi door de reeks afmeldingen en het sobere karakter minder aanzien heeft dan gebruikelijk, zijn de belangen onverminderd groot. Vijf redenen waarom de US Open tóch het kijken waard is.

1: Nederlanders jagen op succes

Met Kiki Bertens ontbreekt de belangrijkste Nederlandse troef in New York, maar het is niet dat de fans thuis op de bank niemand hebben om voor te juichen. De Nederlandse eer in het enkelspel wordt verdedigd door Arantxa Rus, die vorige week op het Western & Southern Open (WTA Cincinnati) indruk maakte door Serena Williams bijna uit te schakelen.

De 29-jarige Rus deed in haar loopbaan vier keer eerder mee aan de US Open en kwam nooit verder dan de tweede ronde (2011), maar ze staat er beter voor dan in de afgelopen jaren. De Delftse nadert haar beste ranking ooit (WTA-61) en liet vorige week in New York al zien dat ze in een goede vorm steekt.

In het dubbelspel is de Nederlandse hoop gevestigd op onder anderen Demi Schuurs, die met de Tsjechische Kveta Peschke afgelopen week in New York imponeerde door het toernooi van Cincinnati te winnen. Bij de mannen maken Wesley Koolhof, Matwé Middelkoop en Jean-Julien Rojer in het dubbelspel hun opwachting.

Arantxa Rus nadert haar beste WTA-ranking ooit. (Foto: Pro Shots)

2: Kan Williams eindelijk Margaret Court evenaren?

In de Verenigde Staten zijn de meeste ogen hoe dan ook gericht op Serena Williams. De 38-jarige Amerikaanse heeft nog maar één Grand Slam-titel nodig om het recordaantal van de Australische legende Margaret Court te evenaren (24), maar het is alweer ruim drie jaar geleden dat ze een van de vier grote toernooien won.

Williams was in de tussentijd wel vier keer heel dicht bij die heilige 24e Grand Slam-titel. Zowel in 2018 als in 2019 haalde ze de finale van Wimbledon én de US Open, maar Angelique Kerber, Naomi Osaka, Simona Halep en Bianca Andreescu bleken achtereenvolgens een maatje te groot in de eindstrijd. Het lijkt langzamerhand nu of nooit te worden voor de zesvoudig US Open-kampioene.

Opsteker voor Williams is dat veel concurrentes op de US Open schitteren door afwezigheid. Naast Bertens besloten onder anderen Ashleigh Barty, Halep en titelverdedigster Andreescu niet naar de VS af te reizen. Dit lijkt dan ook hét moment voor die 24e titel, al heeft Williams sinds de hervatting van het seizoen nog niet kunnen imponeren en zal het ontbreken van publiek in haar nadeel zijn.

Serena Williams won de US Open zes keer en in 2014 voor het laatst. (Foto: Pro Shots)

3: Favoriet Djokovic tegen de nieuwe generatie

Door de afwezigheid van Rafael Nadal en de geblesseerde Roger Federer neemt Novak Djokovic op de US Open de honneurs waar namens 'De Grote Drie'. De Serviër is vanzelfsprekend de titelfavoriet, maar het biedt ook een mooie kans voor de nieuwe generatie om zich te laten zien, met onder anderen Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev en Dominic Thiem als grootste uitdagers.

De outsiders zullen van goeden huize moeten komen om Djokovic te verslaan, want de nummer één van de wereld won dit jaar tot dusver alle officiële toernooien waar hij aan meedeed (ATP Cup met Servië, Australian Open, ATP-toernooi Dubai en Masters-toernooi Cincinnati).

Op de US Open zal Djokovic met zijn gedachten ongetwijfeld ook bij de geschiedenisboeken zitten. Als hij het toernooi wint, komt Djokovic namelijk op achttien Grand Slam-titels en verkleint hij het gat met zijn afwezige concurrenten Nadal (negentien) en recordhouder Federer (twintig titels).

De vraag is wie Novak Djokovic kan verslaan in New York. (Foto: Pro Shots)

Laatste vijf US Open-winnaars 2019: Rafael Nadal en Bianca Andreescu

2018: Novak Djokovic en Naomi Osaka

2017: Rafael Nadal en Sloane Stephens

2016: Stan Wawrinka en Angelique Kerber

2015: Novak Djokovic en Flavia Pennetta

4: Clijsters en Murray maken rentree op Grand Slam-toernooi

Uitgerekend op het podium waar ze in het verleden grote successen vierde, speelt Kim Clijsters haar eerste Grand Slam-toernooi in acht jaar. De 37-jarige Belgische, die begin dit jaar na een lange afwezigheid haar rentree op de tennisbaan maakte, kreeg een wildcard om mee te mogen doen aan de US Open.

Het lijken cruciale maanden te worden voor Clijsters, wier comeback ruw werd verstoord door de coronacrisis. Sinds haar rentree speelde de viervoudig Grand Slam-winnares slechts twee toernooien en beide keren werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld. Al moet gezegd dat ze tegen Garbiñe Muguruza en Johanna Konta niet werd weggespeeld én er vlagen van de oude Clijsters te zien waren.

Bij de mannen keert er met Andy Murray ook een ex-topper terug op een Grand Slam-toernooi. De Schot vreesde na de Australian Open van januari 2019 dat zijn carrière ten einde was, maar na een operatie aan zijn gekwetste heup besloot hij vorige zomer toch terug te keren. Murray imponeerde op het Western & Southern Open door Alexander Zverev te verslaan en lijkt klaar voor de US Open.

Kim Clijsters speelt haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de US Open in 2012. (Foto: Pro Shots)

5: Tienersensatie Gauff kan opnieuw historie schrijven

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Cori 'Coco' Gauff haar naam in de geschiedenisboeken vestigde. De Amerikaanse bereikte als vijftienjarig toptalent het hoofdtoernooi van Wimbledon - ze was de jongste qualifier ooit - en knokte zich zelfs naar de vierde ronde. In de tussentijd legde ze nog een scheikunde-examen af.

Die prestatie in Londen bleek geen toevalstreffer, want de inmiddels zestienjarige Gauff veroverde in 2019 in Linz haar eerste WTA-titel en won dit jaar op de Australian Open van haar idool Venus Williams en Naomi Osaka. Het is te kort door de bocht om de potentiële wereldtopper voor de US Open tot titelkandidaat te bombarderen, maar Gauff hoort zeker tot de outsiders.

Mocht de tienersensatie toch voor een stunt zorgen in New York, dan wordt ze de jongste US Open-winnares aller tijden in het enkelspel. Het record staat nu nog op naam van Tracy Austin, die in 1979 pas 16 jaar, 8 maanden en 28 dagen oud was toen ze het Grand Slam-toernooi won. Martina Hingis is nog altijd de jongste Grand Slam-winnares ooit (16 jaar en 16 weken). Die titel zal de oudere Gauff hoe dan ook niet meer van haar af kunnen nemen.

De US Open begint maandag en duurt tot en met zondag 13 september. Rus start het toernooi in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) met een wedstrijd tegen de Amerikaanse Ann Li, de nummer 128 van de wereld.

Cori 'Coco' Gauff schreef vorig jaar op Wimbledon historie. (Foto: Pro Shots)