Naomi Osaka speelt vrijdag alsnog de halve finale van het WTA-toernooi van Cincinnati. De voormalig nummer één van de wereld trok zich woensdag nog terug uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake.

Tennisfederaties WTA en ATP toonden begrip voor de boycot van de in de Verenigde Staten opgegroeide Osaka en besloten alle partijen in zowel het vrouwen- als mannentoernooi met een dag uit te stellen. Dat gaf de tweevoudig Grand Slam-winnares de mogelijkheid om alsnog de halve finale af te werken.

"Na een overleg met de WTA en de Amerikaanse tennisbond heb ik op hun verzoek besloten vrijdag weer te gaan spelen", zo verklaart de 22-jarige Japanse tegenover persbureau Reuters haar keuze. "Ze besloten alle wedstrijden uit te stellen en daarmee is er veel aandacht gekomen voor de actie. Ik bedank ze voor hun steun."

"Zoals jullie weten, had ik me teruggetrokken uit het toernooi om te protesteren tegen raciaal onrecht en aanhoudend politiegeweld. Ik was en ben bereid om de overwinning aan mijn tegenstander te laten."

Door de boycot van Osaka leek Elise Mertens zonder te spelen de finale te halen, maar de Belgische moet vrijdag om 17.00 uur nu alsnog de baan op. De andere halve finale gaat tussen de Britse Johanna Konta en Victoria Azarenka uit Wit-Rusland.

Het protest van Osaka was een reactie op de gewelddadige arrestatie van de 29-jarige Blake. Afgelopen zondag werd hij in Kenosha in de staat Wisconsin zeven keer van dichtbij beschoten door een agent. Hij raakte daarbij ernstig gewond.