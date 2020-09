Arantxa Rus heeft het goed getroffen bij de loting voor de US Open. De Nederlandse neemt het in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi in New York op tegen de Amerikaanse Ann Li.

Rus is de huidige nummer 72 van de wereld, terwijl Li de 133e positie op de WTA-ranglijst bezet. Bovendien doet de twintigjarige Amerikaanse pas voor de tweede keer mee aan een Grand Slam-toernooi, nadat ze begin dit jaar de tweede ronde van de Australian Open had gehaald.

Mocht Rus haar partij in de openingsronde winnen, dan speelt ze in de tweede ronde tegen de als dertiende geplaatste Amerikaanse Alison Riske of de Duitse Tatjana Maria. De 29-jarige Nederlandse bereikte enkele dagen geleden nog de tweede ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati, waarin ze net niet kon stunten tegen Serena Williams.

Rus is de enige Nederlandse in het enkelspel van de US Open, dat door de coronacrisis vooral bij de vrouwen minder sterk bezet is dan normaal. Onder anderen Kiki Bertens, nummer één van de wereld Ashleigh Barty, Simona Halep en titelverdedigster Bianca Andreescu ontbreken op Flushing Meadows.

Hierdoor is Karolína Plísková de nummer één van de plaatsingslijst. De Tsjechische stuit in haar openingspartij op Anhelina Kalinina uit Oekraïne. Australian Open-winnares Sofia Kenin is als tweede geplaatst en ontmoet de Belgische Yanina Wickmayer.

Clijsters en Serena Williams wel van de partij

Kim Clijsters maakt in New York haar rentree op een Grand Slam-toernooi en is in de eerste ronde gekoppeld aan de Russin Ekaterina Alexandrova. Zesvoudig US Open-winnares Serena Williams wacht een Amerikaans onderonsje met Kristie Ahn.

Bij de mannen treft nummer één van de wereld Novak Djokovic in de eerste ronde de Bosniër Damir Dzumhur, de nummer 107 van de ATP-ranglijst. Dominic Thiem, als tweede geplaatst, staat in zijn openingspartij tegenover de Spanjaard Jaume Munar.

Titelverdediger Rafael Nadal laat de US Open schieten vanwege de coronapandemie. Daniil Medvedev, de verliezend finalist van vorig jaar, is wel van de partij en neemt het op tegen de Argentijn Federico Delbonis.

De US Open gaat komende maandag van start. Het toernooi wordt op zondag 13 september afgesloten met de finale bij de mannen.