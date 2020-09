De legendarische tennisbroers Bob en Mike Bryan hebben donderdag besloten een punt achter hun loopbaan te zetten. De tweeling meldde zich onlangs af voor de US Open en heeft nu besloten dat hun carrière ten einde is.

"We voelen dat dit het juiste moment is. Op deze leeftijd vergt het zoveel van ons. We houden nog steeds van tennissen, maar niet van de fysieke ongemakken", zegt de 38-jarige Mike Bryan tegen de New York Times.

De Amerikaanse broers kondigden in november vorig jaar al aan om na de US Open van dit te stoppen. Vanwege de coronapandemie besloten ze onlangs echter om niet mee te doen aan het Grand Slam-toernooi en nu stoppen ze dus definitief.

Bob en Mike Bryan wonnen sinds 2001 een recordaantal van 119 titels, waaronder zestien Grand Slam-toernooien. Ze waren het succesvolst op de Australian Open (titels in 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 en 2013) en US Open (2005, 2008, 2010, 2012 en 2014), voerden in totaal 438 weken de wereldranglijst aan en wonnen de ATP Finals vier keer.

De Amerikanen waren namens hun land eveneens succesvol. Ze hielpen de Verenigde Staten in 2007 aan de eindzege in de Davis Cup en veroverden in 2012 olympisch goud in Londen. Vier jaar eerder pakten ze al brons.

De 119e en laatste titel van de Bryans dateert van februari van dit jaar, toen ze de beste waren bij de Delray Beach Open in Florida.