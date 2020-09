Tennisster Naomi Osaka heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) teruggetrokken op het WTA-toernooi van Cincinnati. De nummer tien van de wereld deed dat, vlak nadat ze de halve finales had bereikt, uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake.

De Amerikaanse sportwereld reageert massaal op het neerschieten van Blake. In zowel de NBA (basketbal), MLS (voetbal) als MLB (honkbal) werden wedstrijden uitgesteld als gevolg van protesten van sporters tegen het politiegeweld.

De in de Verenigde Staten opgegroeide Japanse Osaka zou in de halve finales van het prestigieuze toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronapandemie in New York wordt gespeeld, tegen de Belgische Elise Mertens spelen. Mertens is nu zonder in actie te komen finaliste. Alle partijen in het vrouwen- en mannentoernooi zijn met een dag uitgesteld.

"Als zwarte vrouw voel ik dat er momenteel belangrijkere dingen zijn die aandacht verdienen. Ik verwacht niet dat ik met mijn terugtrekking voor een radicale verandering zorg, maar als ik voor discussie in de overwegend witte sport kan zorgen, is dat een stap in de goede richting", schrijft de 22-jarige Osaka in een verklaring.

"Ik ben er ziek van om de continue genocide van zwarte mensen door de politie te moeten zien. Ik ben er klaar mee om iedere keer weer een nieuwe hashtag zien te verschijnen en het hier steeds weer over te moeten hebben. Wanneer is het eens genoeg?"

81 Amerikaanse sportwereld boycot wedstrijden om politiegeweld

Tennisbond heeft begrip voor Osaka

Tennisfederaties WTA en ATP laten in een verklaring weten begrip te hebben voor protesten en een pauze van een dag in te lassen. De uitgestelde partijen worden in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) alsnog gespeeld.

De protestacties in de Amerikaanse sport zijn het antwoord op het politieoptreden van zondag in Kenosha in de staat Wisconsin. De 29-jarige Blake werd bij zijn arrestatie zeven keer van dichtbij beschoten door een agent en raakte daarbij ernstig gewond.

Het leidt al dagen tot hevige protesten in de VS, waarbij twee doden en meerdere gewonden vielen.