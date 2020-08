Novak Djokovic heeft woensdag op overtuigende wijze de halve finales van het Masters-toernooi van Cincinnati bereikt. Voor titelverdediger Daniil Medvedev viel het doek bij de laatste acht in New York.

Djokovic was op het Amerikaanse hardcourt in twee sets te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff: 6-3 en 6-1. De nummer één van de wereld is hierdoor na 21 partijen nog altijd ongeslagen in 2020.

In de eerste set nam Djokovic een break voorsprong in de vierde game en gaf die niet meer uit handen. De 33-jarige Serviër leek zijn opponent in het tweede bedrijf geen enkele game meer te gunnen, maar Struff brak bij een 5-0-achterstand terug. In de volgende game moest de mondiale nummer 34 alsnog buigen.

In de halve eindstrijd neemt Djokovic het op tegen Roberto Bautista Agut. De Spanjaard verraste Medvedev met 1-6, 6-4 en 6-3. De Russische nummer vijf van de wereld verspeelde zowel in de tweede als de derde set een break voorsprong.

De andere twee kwartfinales in New York staan later op de avond op het programma. Daarin neemt Stéfanos Tsitsipás het op tegen Reilly Opelka en speelt Filip Krajinovic tegen Milos Raonic, die in de achtste finales Andy Murray klopte.

Op het toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis eenmalig in New York wordt gehouden, bereiden de tennissers zich voor op de US Open. Het Grand Slam-toernooi begint komende maandag en wordt eveneens achter gesloten deuren gespeeld.