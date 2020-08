Demi Schuurs is positief verrast door de omstandigheden in het door het coronavirus geteisterde New York. De dubbelspecialiste heeft er geen spijt van dat ze, in tegenstelling tot onder anderen haar landgenote Kiki Bertens, naar de Verenigde Staten is afgereisd voor het prestigieuze toernooi van Cincinnati en de US Open.

De regels in New York zijn kraakhelder: alle tennissers verblijven in een zogenoemde bubbel en mogen daar onder geen beding uit. Iedereen moet in het tennispark een mondkapje dragen, iedereen wordt regelmatig getest - bij aankomst in New York én om de vier dagen - en een bezoekje aan de stad is uit den boze.

"Ik zei al tegen mijn coach: er lopen hier tennissers rond van wie je weet dat ze over twee weken gek worden", zegt Schuurs vanuit New York tegen NU.nl. "Een aantal spelers gaat normaal gesproken graag de stad in om bijvoorbeeld wat te drinken. Ik heb daar nooit echt behoefte aan, dus ik vermaak me nu prima."

"De verveling valt me reuze mee. Zo zijn er in het hotel onder meer een basketbalveldje en een pingpongtafel. Je merkt ook wel dat iedereen heel enthousiast is dat ze weer kunnen tennissen. Het enige waar je mensen over hoort klagen, is dat het hotel op ongeveer 45 minuten rijden is."

Demi Schuurs vermaakt zich vooralsnog prima in New York. (Foto: Pro Shots)

Boete, diskwalificatie en uitsluiting bij overtreden regels

Veel wereldtoppers besloten helemaal niet naar de Verenigde Staten af te reizen vanwege de coronapandemie, maar bij de 27-jarige Schuurs was er geen seconde twijfel. Toen duidelijk was dat het Western & Southern Open (WTA Cincinnati) en de US Open gewoon doorgaan, had de Limburgse haar koffer bij wijze van spreken al gepakt.

"Voor mij was het helemaal geen ding", zegt Schuurs, die in New York een duo vormt met de Tsjechische Kveta Peschke. "Ik wilde vooral dolgraag weer tennissen. Veiligheid staat voorop en ik zie nu ook dat de organisatie er alles aan doet om dat te waarborgen. Ik ben positief verrast door de omstandigheden hier."

Niet alleen moeten spelers in hun bubbel blijven en moeten ze zich regelmatig laten testen op COVID-19; spelers worden ook ontmoedigd om de regels te overtreden. Wie de bubbel verlaat krijgt een forse boete, wordt uit het toernooi gezet én mag volgend jaar niet meedoen.

"Bij het hotel heb je een buitenplaats met een hek eromheen, maar je zou daar in theorie uit kunnen. Er staat wel een bord en als je dat passeert ben je in overtreding. De straffen zijn zwaar, maar wat mij betreft is dat ook een goede zaak. Deze situatie is geen grapje. Maar ik heb wel het idee dat iedereen het serieus neemt."

Op sportief gebied gaat het ook goed met Schuurs en Peschke, want ze staan inmiddels in de kwartfinales van het Western & Southern Open, dat dit jaar eenmalig in New York wordt gehouden. De Nederlandse en de Tsjechische spelen woensdag rond 17.00 uur tegen het Australische duo Ellen Perez/Storm Sanders.

Publiek is dit jaar niet welkom op Flushing Meadows. (Foto: Getty Images)