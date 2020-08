Serena Williams is dinsdagavond (lokale tijd) verrassend uitgeschakeld op het prestigieuze toernooi van Cincinnati in New York. De 38-jarige Amerikaanse moest in de derde ronde haar meerdere erkennen in Maria Sakkari.

In de tweede set was Williams slechts twee punten verwijderd van de overwinning, maar de 25-jarige Sakkari knokte zich verrassend terug in de wedstrijd. In de derde set was Williams moegestreden, gaf ze liefst zestien breakpoints weg en pakte ze nog maar één game: 5-7, 7-6 (5) en 6-1.

In de tweede ronde stond Williams ook al op de rand van uitschakeling, maar tegen Arantxa Rus beschikte ze wel over de langste adem. De 23-voudig Grand Slam-winnares kreeg tegen Sakkari (WTA-21) kramp en was niet meer bij machte om in de derde set haar gebruikelijke niveau te halen.

"Het was alsof ik een jongen aan het daten was die waardeloos is, terwijl ik wist dat ik zo snel mogelijk van hem af moest", doelde Williams op het verspelen van haar goede uitgangspositie in de tweede set. "Het sloeg gewoon nergens op en dat is frustrerend."

In de kwartfinales wacht Sakkari een krachtmeting met de Britse Johanna Konta, de nummer vijftien van de wereld. Williams kan zich gaan richten op de US Open die komende maandag van start gaat in New York.

Ruim een week geleden deed Williams ook al mee aan het hardcourttoernooi van Lexington, maar daar strandde ze al in de kwartfinales. Als ze de US Open wint, evenaart Williams het recordaantal Grand Slam-titels van Margaret Court (24).