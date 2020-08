Novak Djokovic staat in de kwartfinales van het Masters-toernooi van Cincinnati. De huidige nummer één van de wereld was in de achtste finales te sterk voor Tennys Sandgren: 6-2, 6-4.

Djokovic had al in de eerste set niets te duchten van de nummer 55 van de ATP-ranglijst. De Serviër brak de Amerikaan in de eerste de beste game en liep in 35 minuten uit naar 6-2.

De tweede set kende een soortgelijk verloop, al verzuimde Djokovic bij 5-3 de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Hij miste liefst vijf matchpoints. Een game later stelde hij de zege alsnog veilig op zijn eigen service.

Djokovic, die in de vorige ronde te sterk was voor de ongeplaatste Ricardas Berankis (7-6, 6-4) en na twintig partijen nog altijd ongeslagen is in 2020, treft woensdag bij de laatste acht Jan-Lennard Struff. De nummer 34 van de wereld won in de achtste finales verrassend van David Goffin, de nummer tien van de ATP-ranglijst.

Ook Daniil Medvedev ging eenvoudig door naar de kwartfinales. De Rus, de mondiale nummer vijf, was in twee sets te sterk voor de Sloveen Aljaz Bedene: 6-3, 6-3. Medvedev ontmoet woensdag bij de laatste acht Roberto Bautista-Agut.

De tennissers bereiden zich op het toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis eenmalig in New York wordt gehouden, voor op de US Open. Het Grand Slam-toernooi begint komende maandag en wordt eveneens achter gesloten deuren gespeeld.