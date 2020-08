Novak Djokovic heeft maandagavond (lokale tijd) zijn eerste ATP-wedstrijd sinds februari winnend afgesloten. De nummer één van de wereld rekende op het Masters-toernooi van Cincinnati af met Ricardas Berankis uit Litouwen.

De tweederondepartij in New York duurde ruim anderhalf uur: 7-6 (2) en 6-4. Heel overtuigend ging het overigens niet voor Djokovic, die onder meer zeven dubbele fouten sloeg en drie breaks incasseerde tegen de dertigjarige Berankis (ATP-72).

De 33-jarige Djokovic stond ook niet topfit op de baan op Flushing Meadows. De Serviër kampt met nekklachten en besloot zich daarom terug te trekken voor het dubbeltoernooi op het Western & Southern Open, zoals het toernooi van Cincinnati heet.

Door zijn overwinning op Berankis is Djokovic nog wel altijd ongeslagen dit jaar. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar won in januari met Servië de ATP Cup en schreef daarna nog de Australian Open en het hardcourttoernooi van Dubai op zijn naam.

Novak Djokovic liet zich tijdens de wedstrijd behandelen aan zijn nek. (Foto: Getty Images)

Murray verrast Zverev in New York

De finale in Dubai in februari was tot maandagavond zijn recentste optreden op de ATP Tour. Djokovic, die tijdens de coronacrisis veel kritiek kreeg voor het organiseren van de veelbesproken Adria Tour, wacht op het toernooi van Cincinnati in de derde ronde een duel met de Amerikaan Tennys Sandgren.

Andy Murray plaatste zich in New York verrassend voor de derde ronde door de mondiale nummer zeven Alexander Zverev te verslaan: 6-3, 3-6, 7-5. De Schot is bezig aan zijn eerste toernooi van het jaar, nadat hij de eerste evenementen van 2020 moest missen door een blessure aan zijn bekken.

De tennissers bereiden zich op het toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis eenmalig in New York wordt gehouden, voor op de US Open. Het Grand Slam-toernooi begint komende maandag en wordt eveneens achter gesloten deuren gespeeld.