Arantxa Rus is er maandag net niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen bij het WTA-toernooi van Cincinnati. De Nederlandse nummer 67 van de wereld bood Serena Williams uitstekend tegenstand, maar kon het niet afmaken in een slopende partij van drie uur.

Op de banen van de US Open in New York, waar het toernooi vanwege het coronavirus eenmalig wordt gespeeld, eindigde de tweederondepartij met 7-6 (6), 3-6 en 7-6 (0) in het voordeel van de 23-voudig Grand Slam-winnares.

Rus kwam direct goed mee met Williams, al had ze weinig te vertellen in de servicegames van de Amerikaanse, die in de eerste set toesloeg in de slotfase van de tiebreak. In de tweede set was het echter de Nederlandse die domineerde en knap een derde set afdwong.

Bij de partij voor lege tribunes oogde Rus fitter dan Williams, al nam de nummer negen van de wereld in set drie een 5-2-voorsprong. Rus knokte zich echter knap terug, pakte vier games op rij en mocht op 6-5 serveren voor de wedstrijd. Ze kon het echter niet afmaken en gaf zich in de tiebreak gewonnen.

De partij tussen Arantxa Rus en Serena Williams werd voor lege tribunes gespeeld. (Foto: Pro Shots)

Rus richt zich nu op US Open

Rus had zich eerder via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi geplaatst en rekende in de openingsronde van het toernooi in New York overtuigend af met de Belgische Alison Van Uytvanck.

De 29-jarige Delftse gaat zich nu voorbereiden op de US Open, die maandag begint. Rus is de enige Nederlandse deelneemster in het enkelspel van het Grand Slam-toernooi, waar een aantal grote namen zich heeft afgemeld vanwege de coronapandemie. Kiki Bertens is een van hen.

Voor Williams wacht in aanloop naar de US Open eerst nog de volgende ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati, waarin ze de als dertiende geplaatste Griekse Maria Sakkari treft.