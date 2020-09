Karolína Plísková en Sofia Kenin, de nummer één en twee van de plaatsingslijst bij de vrouwen op het prestigieuze toernooi van Cincinnati, zijn zondag al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Plísková, die in de eerste ronde een bye had, moest bij haar eerste optreden in New York het hoofd buigen voor de Russische Veronika Kudermetova: 5-7 en 4-6. De 28-jarige Tsjechische (WTA-3) kreeg liefst dertien breakpoints tegen en sloeg negen dubbele fouten.

Ook de 21-jarige Kenin ging roemloos onderuit. De Amerikaanse, die begin dit jaar nog de Australian Open op haar naam schreef en zich de nummer vier van de wereld mag noemen, verloor in twee sets van de Française Alizé Cornet: 1-6 en 6-7 (7).

Door de uitschakeling van Plísková en Kenin is het deelnemersveld bij de vrouwen verder gedevalueerd. Veel speelsters uit de top tien, onder wie Ashleigh Barty, Simona Halep en Kiki Bertens, besloten vanwege de coronapandemie niet naar de Verenigde Staten af te reizen.

Serena Williams is nu de hoogstgeplaatste speler in het hoofdschema. De 38-jarige Amerikaanse speelt maandag rond 19.00 uur in de tweede ronde tegen Arantxa Rus, de enige Nederlander die in het enkelspel meedoet aan het Western & Southern Open en de US Open. Rus rekende in de eerste ronde af met de Belgische Alison Van Uytvanck.

Het WTA-toernooi van Cincinnati wordt eenmalig in New York gehouden en geldt als voorbereiding op de US Open. Het Grand Slam-toernooi begint over precies een week op Flushing Meadows en duurt tot en met 13 september.